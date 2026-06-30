Ανακαινίζω: Ποιοί μένουν εκτός λόγω συνιδιοκτησίας – Τι εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

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Ανοιχτό άφησε ο Νίκος Παπαθανάσης το ενδεχόμενο μείωσης του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερες κλειστές κατοικίες.

Ανοιχτό άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται σήμερα για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Η αλλαγή εξετάζεται προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερες κλειστές κατοικίες, καθώς το υφιστάμενο όριο του 50% φαίνεται να αποκλείει αρκετούς ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο αιτών πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 50%.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ενταχθεί κάποιος που έχει 100% ιδιοκτησία, 50% εξ αδιαιρέτου ή μεγαλύτερο ποσοστό, όπως 60% ή 75%.

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Όσοι έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας κάτω από 50% δεν μπορούν, με τα σημερινά δεδομένα, να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Έτσι, σε ένα ακίνητο με περισσότερους συνιδιοκτήτες, κάποιος που κατέχει για παράδειγμα 30% δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνος του, ακόμη και αν πληροί άλλα κριτήρια.

Αν δύο αδέλφια έχουν από 50% σε ένα διαμέρισμα, τότε και οι δύο πληρούν το κριτήριο του ποσοστού και μπορούν να εξεταστούν ως δικαιούχοι, εφόσον καλύπτουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Αν όμως ο ένας έχει 30% και ο άλλος 70%, τότε ο πρώτος δεν μπορεί να κάνει αίτηση μόνος του λόγω του ποσοστού ιδιοκτησίας, ενώ ο δεύτερος μπορεί να εξετάσει την ένταξή του.

Ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι από το άνοιγμα της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν μπει στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος πάνω από 100.000 δυνητικοί δικαιούχοι.

Παράλληλα, έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων μόνο οι 1.500 αφορούσαν κλειστές κατοικίες.

Το πρόβλημα με τις κλειστές κατοικίες

Το χαμηλό ποσοστό των βεβαιώσεων για κλειστά ακίνητα έχει οδηγήσει τους αρμόδιους στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα με τις περιπτώσεις πολλών συνιδιοκτητών.

Σε αρκετά ακίνητα, οι συνιδιοκτήτες έχουν ποσοστά κυριότητας κάτω από 50%, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ακόμη και αν το ακίνητο παραμένει κλειστό και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το συναρμόδιο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Στόχος είναι να εξεταστεί η μείωση του ελάχιστου ποσοστού κυριότητας, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» περισσότερες κλειστές κατοικίες.

Υπενθυμίζεται ότι για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους.

Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες είτε να αξιοποιήσουν οι ίδιοι το ακίνητο είτε να το διαθέσουν προς ενοικίαση.

Πρώτη φάση μόνο για κλειστά ακίνητα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα.

Στη συνέχεια προβλέπεται να ακολουθήσει δεύτερη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει και κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται.

Έως πότε μένει ανοιχτή η βεβαίωση επιλεξιμότητας

Η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουλίου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων για το πρόγραμμα.

Για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας απαιτείται να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμισε ότι για μια τετραμελή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 45.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος ξεκινούν από τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο.

Για έγγαμο χωρίς παιδιά, το όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, ενώ για ζευγάρια με παιδιά το ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν περιουσία με συνολική αντικειμενική αξία έως 300.000 ευρώ.

Το όριο αυτό ισχύει τόσο για τον άγαμο όσο και για ζευγάρια με παιδιά.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Επιχειρώ», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 2 Ιουλίου.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 300 επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ και η ενίσχυση φτάνει στο 50%.

Νέα προγράμματα για επιχειρήσεις

Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τρία νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, όπου υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικό και αμυντικό σκοπό, θα μπορεί να δοθεί επιδότηση έως 67%.

Η ουσία της πιθανής αλλαγής

Η πιθανή μείωση του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας στο «Ανακαινίζω» θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να ξεμπλοκάρει περιπτώσεις κλειστών κατοικιών με πολλούς συνιδιοκτήτες.

Αν προχωρήσει η αλλαγή, περισσότεροι ιδιοκτήτες θα μπορούν να διεκδικήσουν ένταξη στο πρόγραμμα, αυξάνοντας τον αριθμό των κατοικιών που μπορούν να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά.