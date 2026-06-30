Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ημέρα για το password – Ποιοί πρέπει να πάνε στο Λύκειο

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Έως σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 να απευθυνθούν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, απαραίτητο για την υποβολή Μηχανογραφικού ή Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Έως σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 να απευθυνθούν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, το γνωστό password, που είναι απαραίτητο για την υποβολή του Μηχανογραφικού

Ο ίδιος κωδικός είναι απαραίτητος και για την υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ.

Στο Λύκειό τους πρέπει να προσέλθουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και επιθυμούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό.

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Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική διαδικασία που θα ακολουθήσει.

Τι ισχύει για όσους υποβάλουν και τα δύο μηχανογραφικά

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν τόσο Μηχανογραφικό Δελτίο όσο και Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν χρειάζονται διαφορετικούς κωδικούς.

Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος και για τις δύο διαδικασίες.

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Τη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώσουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2026 και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ απαιτείται απολυτήριο και πτυχίο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Κωδικό ασφαλείας πρέπει να αποκτήσουν και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025 και φέτος διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση.

Χωρίς νέα εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή ΤΕΦΑΑ

Για τους υποψηφίους του 10% δεν υπάρχει δυνατότητα ή δικαίωμα νέας εξέτασης σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

Συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν πετύχει κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Παράλληλο Μηχανογραφικό για όσους δεν έδωσαν Πανελλαδικές

Στο Λύκειό τους μπορούν να απευθυνθούν και οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Πότε θα υποβληθούν τα μηχανογραφικά

Το Μηχανογραφικό Δελτίο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό θα υποβληθούν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ακριβές διάστημα υποβολής θα ανακοινωθεί αργότερα, ενώ οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα καταθέσουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές.

Τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας για τη σχετική διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό ή Παράλληλο Μηχανογραφικό πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως για την απόκτηση του password.

Χωρίς τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, γι’ αυτό η επικοινωνία με το Λύκειο παραμένει το βασικό βήμα για τη συνέχεια της διαδικασίας.