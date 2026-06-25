Πότε κάνουμε Μηχανογραφικό 2026 – Οι ημερομηνίες

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Βγαίνουν οι βαθμοί στο results.it.minedu, ξεκινάει η υποβολή του Μηχανογραφικού 2026. Όλη η διαδικασία.

Οι βαθμοί των Πανελληνίων 2026 στο minedu.gov.gr αναρτώνται την Πέμπτη 25 Ιουνίου και σε λίγα 24ωρα ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή του Μηχανογραφικού 2026. Η αγωνία των υποψηφίων παίρνει τέλος, ενώ παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026. Αναλυτικός οδηγός μέχρι τα τελικά αποτελέσματα των φετινών εξετάσεων.

Το Μηχανογραφικό θα υποβληθεί από τις 30 Ιουνίου και μετά, και μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Πέρσι η πλατφόρμα άνοιξε στις 8 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 17 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Μηχανογραφικό 2026: Η σωστή προετοιμασία πριν την υποβολή

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται φυσιολογικά στην ανακοίνωση των βαθμών. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαδικασία που αξίζει να ξεκινήσει νωρίτερα: η προετοιμασία του Μηχανογραφικού Δελτίου. Πολλοί μαθητές αφήνουν τη διερεύνηση των επιλογών τους για τις τελευταίες ημέρες. Όμως, η έγκαιρη οργάνωση προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: περισσότερο χρόνο για ενημέρωση, σκέψη και σωστές αποφάσεις.

Αφιέρωσε χρόνο για να αναζητήσεις πληροφορίες σχετικά με:

το πρόγραμμα σπουδών

τα γνωστικά αντικείμενα

τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών

τις επαγγελματικές προοπτικές

τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σκέψου τι σου ταιριάζει. Πριν εξετάσεις τα μόρια και τις πιθανότητες εισαγωγής, αναρωτήσου:

Τι μου αρέσει;

Σε ποιο αντικείμενο θα ήθελα να αφιερώσω τα επόμενα χρόνια;

Ποιες επαγγελματικές προοπτικές με εκφράζουν περισσότερο;

Δημιούργησε μια πρώτη σειρά προτεραιότητας. Αφού συγκεντρώσεις πληροφορίες, μπορείς να καταγράψεις τις σχολές που σε ενδιαφέρουν περισσότερο και να τις τοποθετήσεις σε μια πρώτη σειρά προτίμησης για να:

ξεκαθαρίσεις τις επιλογές σου

εντοπίσεις τυχόν διλήμματα

οργανώσεις τη σκέψη σου

προετοιμαστείς καλύτερα για την τελική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι δίνουν την πρώτη εικόνα για το αν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα ΑΕΙ της επιλογής τους και το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι μαθητές είναι να υπολογίσουν τα μόρια τους.

Τα μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον γραπτό βαθμό κάθε μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια αθροίζονται τα 4 γινόμενα και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 1000.

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ θα είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Ο συνολικός αριθμός μορίων προκύπτει ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βαθμολογία: Λαμβάνετε τον γραπτό σας βαθμό σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα (με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου).

Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε μάθημα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται από το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο και το Τμήμα (συνήθως 25% ή 30% ή 40%, με το άθροισμα των συντελεστών και των 4 μαθημάτων να βγάζει σύνολο 100%).

Υπολογισμός Γινομένου: Πολλαπλασιάζετε τον βαθμό κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Άθροισμα: Προσθέτετε τα 4 γινόμενα που προέκυψαν.

Τελικό Σύνολο: Πολλαπλασιάζετε το άθροισμα επί 1000 για να πάρετε τα τελικά μόρια.

Για να βρείτε άμεσα και εύκολα το σύνολο των μορίων σας χωρίς χειροκίνητες πράξεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμες διαδικτυακές εφαρμογές:

Την επίσημη εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας στον Υπολογισμό Μορίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

Την υπηρεσία του Gov.gr

Τους αναλυτικούς πίνακες που προσφέρουν εκπαιδευτικοί οργανισμό

Πού βλέπετε τους βαθμούς των Πανελληνίων 2026

Όπως ανακοινώθηκε θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ και πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.