Καύσωνας στην Ευρώπη: Θερμοκρασίες έως 45 βαθμούς και συναγερμός για τη δημόσια υγεία

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Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σφοδρό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που απειλούν να σπάσουν ρεκόρ Ιουνίου και να αυξήσουν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη σφοδρό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές πολιτών, υποδομών και κρατικών μηχανισμών.

Το νέο επεισόδιο ακραίας ζέστης έρχεται πριν ακόμη μπει το καλοκαίρι στην πιο θερμή του φάση, αναδεικνύοντας ξανά το πόσο ευάλωτη γίνεται η ευρωπαϊκή ήπειρος απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Θερμοκρασίες που απειλούν ρεκόρ

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι επόμενες ημέρες μπορεί να οδηγήσουν σε νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Στη Γαλλία ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιταλίας, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας και αυξημένου κινδύνου για τους πολίτες.

Στο Βέλγιο, όπου η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, οι αρμόδιες μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η χώρα ίσως ζήσει μία από τις πιο θερμές εβδομάδες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι θερμές νύχτες και το θερμικό στρες

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στις θερμοκρασίες της ημέρας. Σε πολλά σημεία της Δυτικής Ευρώπης, οι νύχτες αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά θερμές, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η έλλειψη δροσιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάμψει από τη ζέστη της ημέρας. Έτσι αυξάνεται το λεγόμενο θερμικό στρες, δηλαδή η συσσώρευση θερμότητας στο σώμα.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, παιδιά και άλλες ευπαθείς ομάδες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περίπου 200.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τη ζέστη.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Οι καύσωνες υπήρχαν πάντα στα καλοκαίρια του βόρειου ημισφαιρίου. Αυτό που έχει αλλάξει, όμως, είναι η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητά τους.

Η παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου από την εποχή που η καύση ορυκτών καυσίμων έγινε βασικό στοιχείο της βιομηχανίας, των μεταφορών και της καθημερινής ζωής. Η αύξηση αυτή έχει ανεβάσει τη θερμοκρασιακή βάση πάνω στην οποία εκδηλώνονται πλέον τα καιρικά φαινόμενα.

Ακόμη και όταν ένας καύσωνας συνδέεται με συγκεκριμένα μετεωρολογικά συστήματα, η κλιματική αλλαγή τον κάνει πιο έντονο και πιο πιθανό. Σε ένα πιο ψυχρό κλίμα, το ίδιο φαινόμενο θα είχε μικρότερη ένταση.

Η Ευρώπη θεωρείται η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, λόγω συνδυασμού παραγόντων, όπως η εγγύτητα με την Αρκτική και οι αλλαγές στα περιφερειακά καιρικά συστήματα.

Υποδομές που δεν αντέχουν τη νέα πραγματικότητα

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στον καιρό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι ευρωπαϊκές πόλεις και υποδομές.

Οι Ευρωπαίοι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους, όπως σπίτια, σχολεία, γραφεία, καταστήματα, τρένα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, πολλά κτίρια, ιδιαίτερα στη βόρεια Ευρώπη, έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τη ζέστη μέσα τον χειμώνα και όχι για να προστατεύουν από τα όλο και πιο θερμά καλοκαίρια.

Παράλληλα, ο κλιματισμός παραμένει περιορισμένος σε πολλά νοικοκυριά. Ακόμη και όπου υπάρχει, αρκετοί πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τον χρησιμοποιούν όσο χρειάζεται, ώστε να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς δροσερό.

Η κατάσταση είναι δύσκολη και σε δημόσιους χώρους, σχολεία και μεταφορές. Σε ορισμένες χώρες, η ζέστη και η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων ψύξης έχουν οδηγήσει ακόμη και σε κλείσιμο σχολείων ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Η πολιτική αδράνεια απέναντι στη ζέστη

Παρά το γεγονός ότι οι καύσωνες επανέρχονται με όλο και μεγαλύτερη ένταση, η κλιματική αλλαγή φαίνεται να υποχωρεί στις πολιτικές προτεραιότητες πολλών κυβερνήσεων.

Οι χώρες μπορούν να λάβουν μέτρα τόσο για τον περιορισμό των εκπομπών όσο και για την προστασία των πολιτών από τις αναπόφευκτες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, η προσαρμογή στην ακραία ζέστη παραμένει ανεπαρκής.

Οι πολιτικές για κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, ανθεκτικά σχολεία, ασφαλείς μεταφορές, προστασία εργαζομένων και στήριξη ευάλωτων ομάδων δεν έχουν προχωρήσει στον βαθμό που απαιτεί η νέα πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις των ειδικών γίνονται όλο και πιο έντονες. Η ακραία ζέστη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή θερινή δυσκολία, αλλά ως αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Το νέο καλοκαίρι της Ευρώπης

Το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη δείχνει με σαφή τρόπο ότι τα ευρωπαϊκά καλοκαίρια αλλάζουν.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θερμές νύχτες, οι ελλείψεις σε υποδομές ψύξης και η αργή πολιτική προσαρμογή δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα για εκατομμύρια πολίτες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κάθε επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα κάνει τα επεισόδια ζέστης πιο συχνά και πιο επικίνδυνα. Αν η υπερθέρμανση φτάσει περίπου τους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, οι θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη μπορεί να διπλασιαστούν ή και να τριπλασιαστούν σε σχέση με το σενάριο του 1,5 βαθμού.

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα σαφές δίλημμα: είτε θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα στη νέα κλιματική πραγματικότητα είτε οι καύσωνες θα μετατρέπονται όλο και συχνότερα σε κρίσεις δημόσιας υγείας.