Ανοίγουν νέες προσλήψεις: Δείτε πού – Τα προσόντα

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Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη της ΟΣΥ που αφορά προσλήψεις οδηγών λεωφορείων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη της Οδικές Συγκοινωνίες Μον. ΑΕ, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας οδηγών λεωφορείων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας proslipseis.osy.gr.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και του ποινικού μητρώου.

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Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της στην Ο.ΣΥ. Μ. Α.Ε., γεγονός που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι αρμοδιότητες των οδηγών

Οι αρμοδιότητες των οδηγών σχετίζονται με την υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου της εταιρείας.

Η εργασία του προσωπικού στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ΟΣΥ θα γίνεται σε κυλιόμενο ωράριο, δηλαδή σε βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, πρέπει να διαθέτουν ποινικό μητρώο χωρίς εγγραφή αδικημάτων που, κατά την κρίση της εταιρείας, συνιστούν κώλυμα απασχόλησης.

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Τι ισχύει για τους άνδρες υποψηφίους

Οι άνδρες, κατά τον χρόνο πρόσληψης, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και στο άρθρο 29 του ν. 4440/2016.

Τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών σχετικής ειδικότητας, όπως τεχνικού αυτοκινήτων – οχημάτων, εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μηχανικών αυτοκινήτων, τεχνικού οχημάτων, μηχανικής αυτοκινήτων, μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου ή άλλης αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνονται δεκτοί τίτλοι επιπέδου 5 από ΙΕΚ ή Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, τίτλοι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Τι ισχύει για υποχρεωτική εκπαίδευση και εμπειρία

Στην προκήρυξη προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή, για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

Περιλαμβάνονται επίσης απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, τίτλοι Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πτυχία κατώτερων τεχνικών σχολών ή άλλοι ισότιμοι τίτλοι, με απαραίτητη αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ’/D ή Δ’+Ε’/DE, σε ισχύ.

Απαραίτητο είναι επίσης το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας κατηγορίας Δ’/D ή Δ’+Ε’/DE.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1971 έως και το έτος 2005.

Παράλληλα, πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται, κατά την κρίση της εταιρείας, για την εκτέλεση των καθηκόντων οδηγού.

Πώς θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα

Η απαιτούμενη κατάσταση υγείας θα αποδεικνύεται από δικαιολογητικά δημόσιου φορέα.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν, κατά την κρίση της εταιρείας και με δαπάνες της, σε διαγνωστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τα καθήκοντα της ειδικότητας.