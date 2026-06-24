Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2026

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Έφτασε το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, και, όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές και οι καθηγητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, ως επίσημη ημέρα της έναρξης μαθημάτων έχει θεσπιστεί η 11η Σεπτεμβρίου, η οποία για το 2026 πέφτει ημέρα Παρασκευή. Ο αγιασμός, λοιπόν, θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι μόνον […]

Έφτασε το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, και, όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές και οι καθηγητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ως επίσημη ημέρα της έναρξης μαθημάτων έχει θεσπιστεί η 11η Σεπτεμβρίου, η οποία για το 2026 πέφτει ημέρα Παρασκευή. Ο αγιασμός, λοιπόν, θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι μόνον εφόσον πέσει η 11η του μηνός Σάββατο ή Κυριακή αλλάζει ημερομηνία το άνοιγμα των σχολείων.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Ωστόσο, όσον αφορά τους καθηγητές και τους δασκάλους, η έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Σχολεία: Τι ώρα ξεκινάει ο αγιασμός

Στις 08:15 χτυπά το πρώτο κουδούνι για τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλη την Ελλάδα στα περισσότερα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ξεκινούν λίγο αργότερα. Η ακριβής ώρα του αγιασμού στέλνεται από τα σχολεία στους γονείς στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σαρωτικές αλλαγές από Σεπτέμβριο

Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σχολικό δίκτυο προχωρά το υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2026-2027, αναμορφώνοντας τον εκπαιδευτικό χάρτη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, συγχωνεύσεις, προαγωγές και καταργήσεις σχολείων, καθώς και σημαντική ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η καλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις δημογραφικές εξελίξεις, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η παροχή ποιοτικότερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε μαθητές και τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας-Κυκλάδες

Προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών/-τριών

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται

Συγχωνεύονται 12 Δημοτικά Σχολεία και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται

Υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία, λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών

Καταργούνται 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες:

Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα-Έβρος

3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού με έδρα το Καματερό-Γ’ Αθήνα

Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό-Μαγνησία

4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης με έδρα την Πολίχνη-Δυτική Θεσσαλονίκη

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασήμι-Ηράκλειο

Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά-Ρέθυμνο

Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου με έδρα την Παστίδα-Δωδεκάνησα

Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου με έδρα τη Νάξο-Κυκλάδες

2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορειό-Κυκλάδες

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας-Ημαθία

Ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στις κάτωθι σχολικές μονάδες, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου:

Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου- Λέσβος

Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας-Θεσπρωτία

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας- Αργολίδα

Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου-Κορινθία

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση:

Ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών-Ροδόπης

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου- Μαγνησίας

Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου-Δυτική Θεσσαλονίκη

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου-Ρέθυμνο

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου- Δωδεκάνησα

Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ από την ίδρυσή τους.