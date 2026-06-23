Νέο καμπανάκι για δημογραφικό: Κλείνουν κι άλλα σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών

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Δύο νηπιαγωγεία και τέσσερα δημοτικά σχολεία στη Μαγνησία βγαίνουν εκτός εκπαιδευτικού χάρτη λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ προβλέπεται και συγχώνευση νηπιαγωγείων στη Νέα Ιωνία.

Δύο νηπιαγωγεία και τέσσερα δημοτικά σχολεία στη Μαγνησία βγαίνουν εκτός εκπαιδευτικού χάρτη, καθώς η έλλειψη μαθητών οδηγεί σε νέες αλλαγές στη σχολική δομή της περιοχής.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για καταργήσεις σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα επαναφέρει στο προσκήνιο το οξύ πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο αποτυπώνεται πλέον και στη λειτουργία των σχολείων.

Οι αλλαγές στη Μαγνησία

Στη Μαγνησία καταργούνται συνολικά δύο νηπιαγωγεία και τέσσερα δημοτικά σχολεία.

Οι σχολικές μονάδες βγαίνουν εκτός εκπαιδευτικού χάρτη λόγω έλλειψης μαθητών, όπως προκύπτει από την απόφαση που αφορά τις καταργήσεις σχολείων.

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Ποια νηπιαγωγεία καταργούνται

Τα δύο νηπιαγωγεία που καταργούνται είναι το 6ο Νηπιαγωγείο Φερών Περιβλέπτου και το Νηπιαγωγείο Κροκίου.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στις σχολικές μονάδες λόγω του μειωμένου μαθητικού δυναμικού.

Ποια δημοτικά σχολεία βγαίνουν εκτός χάρτη

Εκτός σχολικού χάρτη τίθενται και τέσσερα δημοτικά σχολεία της Μαγνησίας.

Πρόκειται για τα Δημοτικά Σχολεία Πλατάνου, Βρύναινας, 2ο Ζαγοράς – Μακρυράχης και 3ο Ζαγοράς – Πουρίου.

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Η συγχώνευση στη Νέα Ιωνία

Με την ίδια απόφαση προβλέπεται και συγχώνευση νηπιαγωγείων στη Νέα Ιωνία.

Συγκεκριμένα, το 5ο και το 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας συγχωνεύονται σε ένα τριθέσιο νηπιαγωγείο.

Η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δεν αφορά μόνο τη Μαγνησία, αλλά εντάσσεται σε ευρύτερες αλλαγές στον σχολικό χάρτη της χώρας.

Συνολικά, προβλέπεται η κατάργηση 43 νηπιαγωγείων και 32 δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

Το δημογραφικό στο επίκεντρο

Οι καταργήσεις σχολείων αποτελούν νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και τη Μαγνησία.

Η μείωση του αριθμού των μαθητών οδηγεί σε αποφάσεις που αλλάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων και αποτυπώνουν τις συνέπειες του φαινομένου στην εκπαίδευση.