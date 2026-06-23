Ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιά τα πρόστιμα

Πίνακας περιεχομένων

Οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα ξεκινούν μετά τη λήξη της προθεσμίας, με 728.000 δηλώσεις στην πλατφόρμα και ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα περνούν πλέον στη φάση των ελέγχων, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας οι δήμοι και το Πυροσβεστικό Σώμα ξεκινούν τη διαδικασία επιτήρησης για την εφαρμογή του μέτρου.

Η κινητικότητα στην πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ήταν αυξημένη τα δύο τελευταία 24ωρα, με περισσότερους από 110.000 ιδιοκτήτες να δηλώνουν τον καθαρισμό του οικοπέδου τους λίγο πριν κλείσει η προθεσμία.

Οι αριθμοί των δηλώσεων

Μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 15.00, οι δηλώσεις στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr είχαν φτάσει τις 728.000.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου καταχωρίστηκαν 58.000 δηλώσεις, ενώ τη Δευτέρα, ημέρα λήξης της προθεσμίας, οι νέες δηλώσεις ανέρχονταν μέχρι το μεσημέρι στις 52.000, σύμφωνα με τον Ε.Τ.

Η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές

Ο φετινός αριθμός των 728.000 δηλώσεων είναι υψηλότερος από τις 702.000 δηλώσεις που είχαν καταγραφεί το 2025.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και ποινές για ψευδείς δηλώσεις

Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερος από το 2024, όταν οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 833.000.

Γιατί είναι λιγότεροι οι υπόχρεοι φέτος

Φέτος οι υπόχρεοι είναι λιγότεροι, καθώς υπάρχει εξαίρεση για καλλιέργειες και ελαιώνες εντός οικισμών.

Έτσι, ενώ πέρσι οι υπόχρεοι ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο, φέτος ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο.

Πού θα δοθεί έμφαση στους ελέγχους

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ανέφερε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι θα γίνουν τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, με στόχο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως επικίνδυνες εστίες καύσιμης ύλης.

Ποιοι θα πραγματοποιούν τους ελέγχους

Οι έλεγχοι ξεκινούν από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Η διαδικασία αφορά την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των υπόχρεων με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. Αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ελάχιστο ποσό είναι 200 ευρώ και το ανώτατο όριο φτάνει τις 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης στον υπόχρεο.

Για ψευδή δήλωση προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Την προηγούμενη χρονιά επιβλήθηκαν 1.410 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για μη δήλωση των οικοπέδων. Από αυτά έχει εισπραχθεί το ένα τρίτο, ενώ τα υπόλοιπα, λόγω μη καταβολής, πέρασαν ως οφειλή στο Δημόσιο.

Φέτος, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη κίνηση στην πλατφόρμα καταγράφηκε ακριβώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Με 728.000 δηλώσεις και περίπου 1 εκατομμύριο φετινούς υπόχρεους, το επόμενο στάδιο είναι οι έλεγχοι στις περιοχές όπου εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος λόγω καύσιμης ύλης.