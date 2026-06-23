Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα, οι καθυστερήσεις και η ημερομηνία-κλειδί

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Σε κρίσιμη φάση μπαίνει η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς το ΚΥΣΔΕ συνεδριάζει διαδοχικά στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες συνεδριάσεις στις 29 και 30 Ιουνίου, με στόχο να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές και να επικυρωθεί ο τελικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις, την ώρα που οι καθυστερήσεις στις αποσπάσεις σε φορείς έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και επηρεάζουν συνολικά το χρονοδιάγραμμα. Εφόσον δεν υπάρξουν νέα απρόοπτα, η ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται στις 30 Ιουνίου, ενώ οι αποσπάσεις σε φορείς εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν νωρίτερα, μετά την υπογραφή τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά η ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Κατσωνόπουλου Θοδωρή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων:

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ (16 Ιουνίου) – Επικείμενες συνεδριάσεις ΚΥΣΔΕ (23, 24, 25, 29 & 30 Ιουνίου) – Αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Συνάδελφοι/ισσες,

Το ΚΥΣΔΕ εισέρχεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κύκλο συνεδριάσεων, καθώς στις συνεδριάσεις της 23ης, 24ης και 25ης Ιουνίου θα εξεταστεί ένας πολύ μεγάλος όγκος θεμάτων που αφορούν κυρίως τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Παράλληλα, έχουν ήδη προγραμματιστεί δύο ακόμη συνεδριάσεις στις 29 και 30 Ιουνίου, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, να επικυρωθεί ο τελικός πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων και να δοθεί η δυνατότητα ροής του συστήματος για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στην ΕΑΕ.

Εφόσον δεν υπάρξουν νέα απρόοπτα, η ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται στις 30 Ιουνίου. Τα βασικά θέματα των συνεδριάσεων του τριημέρου 23, 24, 25 Ιουνίου είναι τα εξής:

Εξέταση αιτήσεων ένταξης σε ειδική κατηγορία: 70 αιτήσεις πολυτέκνων, 44 αιτήσεις νεοδιόριστων με αναπηρία 75% και άνω, 45 αιτήσεις λόγω σοβαρών ασθενειών, 94 αιτήσεις γονέων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω.

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ: 557 αιτήσεις εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ (162 αιτήσεις εκπαιδευτικών της Γενικής και 395 της ΕΑΕ), 114 αιτήσεις για σχολεία Κωφών και Τυφλών, 68 αιτήσεις απόσπασης ειδικών κατηγοριών (40 αιτήσεις εκπαιδευτικών για λόγους ασθένειας ιδίων ή συζύγων, 6 πολυτέκνων, 18 για λόγους υγείας τέκνων, καθώς και 4 νεοδιόριστων με ποσοστό αναπηρίας ιδίων ή συζύγων 75% και άνω, καθώς και 53 αιτήσεις κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ενστόλων, μελών ΔΕΠ και αιρετών ΟΤΑ).

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Επιπλέον, θα εξεταστούν 1 χειρόγραφη εκπρόθεσμη αίτηση απόσπασης για εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους εκπ/κού κλ.ΠΕ88.02, καθώς και 2 χειρόγραφες νέες αιτήσεις απόσπασης εκπ/κών κλ.ΤΕ16, οι οποίες απενεργοποιήθηκαν από τις οικείες Δ/νσεις τους λόγω μη θεμελίωσης υποχρεωτικής διετίας από την ημερομηνία διορισμού τους.

Αποσπάσεις εκλεγμένων συνδικαλιστών: Θα εξεταστούν οι αιτήσεις 17 εκλεγμένων μελών Δ.Σ. ΕΛΜΕ, για απόσπασή τους στις περιοχές όπου έχουν εκλεγεί, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος της ΟΛΜΕ και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1264/82 άρθρ. 14, παρ. 1 και 2 και άρθρ. 18, Ν. 1566/85 άρθρ. 16 Γ (αποσπάσεις) παρ. 8).



Αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης: Συνολικά θα εξεταστούν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα: 2 ΠΕ02 Φιλολόγων, 3 ΠΕ03 Μαθηματικών, 1 ΠΕ04.01 Φυσικός, 1 ΠΕ04.05 Γεωλόγος, 1 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και 1 ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης..

Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας καλύπτονται μέσω απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών, ύστερα από αίτησή τους και κατόπιν πρότασης του ΚΥΣΔΕ προς τον Υπουργό Παιδείας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσιακή μεταβολή, καθώς η απόσπαση μπορεί να διαρκέσει έως 7 σχολικά έτη, μετά από διετή δοκιμαστική περίοδο, σύμφωνα με την Καταστατική Σύμβαση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 είχαν προκηρυχθεί για τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο του ΣΕΠ Ηρακλείου 4 θέσεις ΠΕ02 Φιλολόγων, 2 θέσεις ΠΕ03 Μαθηματικών, 1 θέση ΠΕ04.05 Γεωλόγων, 1 θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και 1 θέση ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Παραιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους: Θα εξεταστούν οι αιτήσεις παραίτησης 3 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ02 των ΔΔΕ Κορινθίας, Δυτ. Αττικής και Β΄Αθήνας αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-2-2021) και ισχύουν, 2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007), 3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).

Αποσπάσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η αρμοδιότητα να περάσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στο ΚΥΣΔΕ

Η καθυστέρηση συμπαρασύρει ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο «αγκάθι» (και) της φετινής διαδικασίας, προκαλώντας όχι μόνο αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, αλλά και σοβαρές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον προγραμματισμό των υπηρεσιακών μεταβολών.

Εδώ και σχεδόν είκοσι ημέρες η ανακοίνωση των αποσπάσεων μετατίθεται συνεχώς. Το «σήμερα» γίνεται «αύριο» και το «αύριο» «μεθαύριο», με αποτέλεσμα να φτάνουμε πλέον στις 22 Ιουνίου χωρίς να έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί οι σχετικές αποφάσεις, παρότι η διαδικασία θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Υπουργός έχει υπογράψει τις αποσπάσεις σε φορείς, οι οποίες πιθανότατα θα ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου.

Η καθυστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη. Δεν επηρεάζει μόνο τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης σε φορείς, αλλά έχει ήδη επηρεάσει το σύνολο του χρονοδιαγράμματος των υπηρεσιακών μεταβολών, με πρώτο «θύμα» τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην Ειδική Αγωγή, στα ΚΕΔΑΣΥ, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 23 Ιουνίου για την καταχώριση των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων. Ωστόσο, μέχρι και τις τελευταίες ώρες, πολλοί αρμόδιοι υπάλληλοι βρίσκονταν κυριολεκτικά μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών τους, περιμένοντας τις αποσπάσεις σε φορείς, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους υπολογισμούς και να αποτυπώσουν με ακρίβεια τα πραγματικά κενά και πλεονάσματα των σχολικών μονάδων.

Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος των αιρετών στα ΠΥΣΔΕ και στο ΚΥΣΔΕ είναι καθοριστικός. Απαιτείται έλεγχος, διασταύρωση των στοιχείων και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των σχολείων, αλλά και πρόβλεψη των πρόσθετων λειτουργικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς πρόκειται για μια κατεξοχήν δυναμική διαδικασία.

Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημά μας:

Η αρμοδιότητα των αποσπάσεων σε φορείς πρέπει να περάσει στο ΚΥΣΔΕ.

Με διαφανή διαδικασία, σαφή και μετρήσιμα κριτήρια, συγκεκριμένη μοριοδότηση και ουσιαστικό έλεγχο από τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών.

Δεν είναι δυνατόν χιλιάδες συνάδελφοι να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα να παραλύει ο συνολικός σχεδιασμός των υπηρεσιακών μεταβολών.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των αιρετών του ΚΥΣΔΕ και τις διαχρονικές θέσεις της ΟΛΜΕ, η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, χωρίς θεσμοθετημένη μοριοδότηση, χωρίς προκαθορισμένα και διαφανή κριτήρια και χωρίς τον αναγκαίο υπηρεσιακό έλεγχο.

Η σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει, για ακόμη μία χρονιά, ότι το υπάρχον σύστημα έχει εξαντλήσει τα όριά του.

Απαιτούμε άμεσα θεσμική αλλαγή.

Απαιτούμε διαφάνεια.

Απαιτούμε οι αποσπάσεις σε φορείς να περάσουν στο ΚΥΣΔΕ.

Ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της 16ης Ιουνίου 2026

Η προγραμματισμένη διήμερη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ (16 και 17 Ιουνίου) ολοκληρώθηκε τελικά σε μία ημέρα, καθώς η εξέταση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου.

Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

Το Συμβούλιο εξέτασε αίτηση στελέχους εκπαίδευσης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και η αίτηση εγκρίθηκε.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους

Εξετάστηκαν 3 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για εξαιρετικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 της ΔΔΕ Κεφαλληνίας και εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας.

Μετάταξη στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Εγκρίθηκε η μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Δικαστική απόφαση για μεταθέσεις Μουσικών Σχολείων

Η απόφαση ακύρωνε προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου επί αίτησης θεραπείας, κρίνοντας ότι δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη συγκεκριμένος τίτλος σπουδών κατά τη μοριοδότηση για τις μεταθέσεις του προηγούμενου έτους. Κατόπιν νέας κρίσης του Συμβουλίου, το ΚΥΣΔΕ ικανοποίησε την αίτηση θεραπείας συναδέλφου, καθώς και μία πρόσθετη μετάθεση.

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Εξετάστηκαν 57 αιτήσεις, εγκρίθηκαν όλες.

Σύζυγοι μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ ΑΕΙ: Εξετάστηκαν 83 αιτήσεις, απορρίφθηκαν δύο περιπτώσεις.

Σύζυγοι ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ: Εξετάστηκαν 17 αιτήσεις, οκτώ απορρίφθηκαν.

Σύζυγοι δικαστικών λειτουργών: Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις.

Σύζυγος θρησκευτικού λειτουργού: Εγκρίθηκε μία αίτηση.

Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα

Εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις σε ερευνητικά Κέντρα 9 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ02ΠΕ04.05, ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ85, ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ02) που πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της §10 του άρθρου 20 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε με την §3 του άρθρου 101 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ’) και απορρίφθηκαν, κατά πλειοψηφία, οι αιτήσεις 4 εκπαιδευτικών.

Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Τροποποιήσεις αιτήσεων για σοβαρούς επιγενόμενους λόγους

Εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που τεκμηρίωσαν σοβαρούς επιγενόμενους λόγους μετά την αρχική υποβολή της αίτησής τους.

Αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης

Το Συμβούλιο εξέτασε 3 περιπτώσεις που αφορούσαν μόρια συνυπηρέτησης και μοριοδότηση λόγω ασθένειας γονέα. Από αυτές μία έγινε δεκτή, δύο απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία.

Οργανικά και Λειτουργικά Κενά Μουσικών Σχολείων

Απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία δύο σχετικά αιτήματα.

Καθοριστική η συμβολή των αιρετών

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπων στα ΠΥΣΔΕ και στο ΚΥΣΔΕ είναι καθοριστικός.

Οι αιρετοί:

✔ ελέγχουν τη νομιμότητα των διαδικασιών.

✔ διασταυρώνουν τα στοιχεία των υπηρεσιών.

✔ παρεμβαίνουν όπου εντοπίζονται αστοχίες.

✔ διεκδικούν την αποτύπωση των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

✔ υπερασπίζονται τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση όλων των συναδέλφων.

Το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις των αποσπάσεων και τη διαμόρφωση του χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αθήνα,22 Ιούνιου 2026

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ