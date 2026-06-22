PosoKanei: Πόσο μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών

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Το PosoKanei δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές προϊόντων και συνολικό κόστος καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μέσα από μία δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα

Το PosoKanei μπαίνει στην καθημερινότητα των καταναλωτών ως ένα ψηφιακό εργαλείο σύγκρισης τιμών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των βασικών αγαθών εξακολουθεί να επηρεάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν συγκεντρωμένα στοιχεία για προϊόντα και τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ώστε να γνωρίζουν πριν από την αγορά όχι μόνο την τιμή ενός προϊόντος, αλλά και το συνολικό κόστος του καλαθιού τους.

Πώς λειτουργεί το PosoKanei

Το PosoKanei είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσα από εφαρμογές για κινητές συσκευές Android και iOS.

Δεν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς οι χρήστες δεν πραγματοποιούν αγορές μέσα από την πλατφόρμα. Ο ρόλος της είναι ενημερωτικός και συγκριτικός, με στόχο να βοηθά τον καταναλωτή να οργανώνει καλύτερα τις αγορές του.

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Μέχρι πρόσφατα, όποιος ήθελε να συγκρίνει τιμές έπρεπε να επισκεφθεί ξεχωριστά τα ηλεκτρονικά καταστήματα διαφορετικών αλυσίδων, να αναζητήσει τα ίδια προϊόντα και στη συνέχεια να υπολογίσει μόνος του το συνολικό κόστος.

Η διαδικασία αυτή απαιτούσε χρόνο και δεν οδηγούσε πάντα σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. Το PosoKanei συγκεντρώνει την πληροφορία σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ώστε η σύγκριση να γίνεται πιο άμεσα και οργανωμένα.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνει η βάση

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας περιλαμβάνει σήμερα περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, τόσο επώνυμων όσο και ιδιωτικής ετικέτας, με συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό.

Τα προϊόντα χωρίζονται σε έξι βασικές κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, προϊόντα καθαριότητας, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια.

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα τρόφιμα, με 4.810 προϊόντα, ενώ συνολικά οι κωδικοί οργανώνονται σε 36 υποκατηγορίες που καλύπτουν από ζυμαρικά, όσπρια και γαλακτοκομικά μέχρι απορρυπαντικά, χαρτικά και προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει προϊόν πληκτρολογώντας την ονομασία του ή μέσω barcode. Στην εφαρμογή για κινητά υπάρχει και δυνατότητα σάρωσης του γραμμωτού κώδικα, ώστε η αναζήτηση να γίνεται αμέσως.

Οι τιμές στην πλατφόρμα προέρχονται από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market In και Lidl.

Η ενημέρωση των τιμών γίνεται καθημερινά, είτε με απευθείας παροχή στοιχείων από τις ίδιες τις αλυσίδες είτε με αυτοματοποιημένη άντληση πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Το ψηφιακό καλάθι αγορών

Μία από τις πιο πρακτικές λειτουργίες της πλατφόρμας είναι η δημιουργία προσωπικών λιστών αγορών. Κάθε χρήστης μπορεί να φτιάξει έως πέντε διαφορετικές λίστες και να προσθέσει μέχρι πενήντα προϊόντα σε καθεμία.

Παράλληλα, μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες ποσότητες για κάθε προϊόν. Με βάση αυτές τις επιλογές, το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος του καλαθιού στις αλυσίδες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Γιατί η σύγκριση γίνεται πιο ουσιαστική

Η διαφορά για τον καταναλωτή είναι ότι δεν συγκρίνει πλέον μόνο μεμονωμένες τιμές, αλλά το συνολικό ποσό που θα πλήρωνε στο ταμείο.

Έτσι μπορεί να δει αν τον συμφέρει να κάνει όλες τις αγορές του σε μία αλυσίδα ή αν προκύπτει εξοικονόμηση μέσα από διαφορετικές επιλογές προϊόντων.

Η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»

Η επιλογή «Ψάξε μου φθηνότερα» δίνει στην πλατφόρμα τη δυνατότητα να προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές μέσα στην ίδια κατηγορία προϊόντων.

Η σύγκριση δεν γίνεται με πλήρη αντιστοίχιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για όσους θέλουν να περιορίσουν το κόστος των αγορών τους χωρίς να αλλάξουν σημαντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Το PosoKanei επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να δει αν μια προσφορά είναι πράγματι συμφέρουσα ή αν η τιμή ενός προϊόντος κινείται κοντά στα συνηθισμένα της επίπεδα.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, η πλατφόρμα εμφανίζει και τιμές από ευρωπαϊκές αγορές.

Σήμερα καλύπτονται κυρίως αλυσίδες λιανικής σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Η ύπαρξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων μειώνει τον χρόνο που χρειαζόταν μέχρι σήμερα για τη συλλογή πληροφοριών και βοηθά τον καταναλωτή να έχει πιο καθαρή εικόνα πριν αποφασίσει τις αγορές του.

Σε ένα νοικοκυριό που κάνει σταθερές εβδομαδιαίες αγορές, ακόμη και μικρές διαφορές σε βασικά προϊόντα μπορούν, σε βάθος μηνών, να οδηγήσουν σε υπολογίσιμη εξοικονόμηση.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, συνδέει την ανάπτυξη της πλατφόρμας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το PosoKanei προσφέρει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης πριν από κάθε αγορά.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε cloud υποδομές και σε συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων, ενώ αναπτύχθηκε από ελληνική startup με έδρα την Πτολεμαΐδα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει ότι το PosoKanei θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους κωδικούς, πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων και νέες πηγές δεδομένων, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνεται και η επέκταση της ίδιας φιλοσοφίας στην αγορά ενέργειας.

Η συμμετοχή περισσότερων από 175.000 χρηστών δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εργαλεία που κάνουν την αγορά πιο διαφανή.

Το PosoKanei επιχειρεί να καλύψει ένα κενό που υπήρχε για χρόνια, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο πληροφορίες που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες και δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίζει πριν ξεκινήσει τις αγορές του το πραγματικό κόστος των επιλογών του.