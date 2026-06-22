Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει η προθεσμία – Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

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Λήγει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων, ενώ από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα μπαίνουν από αύριο στο επίκεντρο των ελέγχων, καθώς σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ιδιοκτησιών στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έως το πρωί της 19ης Ιουνίου είχαν υποβληθεί 574.894 δηλώσεις, ενώ οι υπόχρεοι πρέπει όχι μόνο να ολοκληρώσουν τις εργασίες καθαρισμού, αλλά και να φροντίζουν για τη συντήρηση των οικοπέδων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ποιοι έχουν υποχρέωση για καθαρισμό

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων, οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό των χώρων έως τη λήξη της προθεσμίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, akatharista.apps.gov.gr.

Πώς γίνεται η δήλωση

Η δήλωση του καθαρισμού γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας, στην οποία οι πολίτες καταχωρίζουν ότι ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες εργασίες.

Για περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας προβλέπεται δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία.

Από πότε ξεκινούν οι έλεγχοι

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει ξεκαθαρίσει ότι από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, ώστε να εντοπιστούν τα ακαθάριστα οικόπεδα και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δεν προβλέπεται νέα παράταση

Ο κ. Τουρνάς κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, επισημαίνοντας ότι το περιθώριο κλείνει στις 22 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε, η απόφαση για την παράταση που είχε ήδη δοθεί ελήφθη με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση.

Τι ζητήθηκε από τους δήμους

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων της Αττικής, ο υπουργός κάλεσε τους δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν.

Παράλληλα, τους ζήτησε να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού, ορίζοντας και γνωστοποιώντας σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων.

Οι καθαρισμοί και οι έλεγχοι στο επίκεντρο

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον κ. Τουρνά με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτατα στελέχη.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκαν οι καθαρισμοί των οικοπέδων, αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή του μέτρου.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, για μη υποβολή δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

Εάν έχει γίνει καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ. Για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ.

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός και ποινικές κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται επίσης αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης στον υπόχρεο.

Για ψευδή δήλωση προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Ποιες περιοχές αφορά το μέτρο

Οι καθαρισμοί αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Το μέτρο συνδέεται με την ανάγκη περιορισμού του κινδύνου κατά την αντιπυρική περίοδο και την υποχρέωση των υπόχρεων να διατηρούν χαμηλό το φορτίο καύσιμης ύλης.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων, κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων.

Περιλαμβάνουν επίσης συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, καθώς και διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου.