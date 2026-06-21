Πώς επηρεάζονται οι μισθοί από το νέο επίδομα 300 ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους

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Το βασικό σημείο κριτικής αφορά το πλαφόν των 300 ευρώ, καθώς υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ότι το όριο αυτό δεν οδηγεί σε πλήρη μισθολογική εξίσωση για ίδια εργασία.

Από την πλευρά της διοίκησης, το πλαφόν παρουσιάζεται ως αναγκαίο για να διατηρηθεί ισορροπία με τους παλαιότερους υπαλλήλους και να ελεγχθεί το συνολικό μισθολογικό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα διάταξη αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η προσωπική διαφορά στο Δημόσιο και ανοίγει νέο πλαίσιο για την εξέλιξη των αποδοχών τα επόμενα χρόνια.

Αλλαγές στους μισθούς χιλιάδων υπαλλήλων του Δημοσίου φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς εισάγει νέο τρόπο αντιμετώπισης της προσωπικής διαφοράς και των μισθολογικών αποκλίσεων.

Η ρύθμιση δεν περιορίζεται τελικά μόνο σε νέους υπαλλήλους, όπως προέβλεπε η αρχική εκδοχή που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα διατύπωση, προβλέπεται επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ύψους 300 ευρώ, με στόχο υπάλληλοι που ασκούν ίδιο αντικείμενο να αμείβονται με πιο ενιαίο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά στο Δημόσιο αποτελεί ένα μισθολογικό υπόλοιπο της περιόδου των Μνημονίων, το οποίο διατηρήθηκε για υπαλλήλους που είχαν ήδη συγκεκριμένο επίπεδο αποδοχών.

Με τη νέα ρύθμιση, για τους εν ενεργεία υπαλλήλους παύει να λειτουργεί ως ένα πλήρως ξεχωριστό ποσό, καθώς ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές έως το όριο των 300 ευρώ.

Στην πράξη, ένας υπάλληλος που λαμβάνει σήμερα προσωπική διαφορά 200 ευρώ θα μηδενίσει τη συγκεκριμένη διαφορά και θα λάβει επιπλέον 100 ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό της εξομάλυνσης να φτάσει τα 300 ευρώ.

Αντίθετα, όταν η προσωπική διαφορά είναι υψηλότερη, για παράδειγμα 400 ευρώ, θα περιορίζεται στο νέο όριο των 300 ευρώ, με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά 100 ευρώ.

Ποιοι θα δουν άμεσο όφελος

Άμεσα ωφελημένοι αναμένεται να είναι περίπου 1.500 υπάλληλοι, παλαιοί και νέοι, που υπηρετούν σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και ειδικές υπηρεσίες.

Η ρύθμιση αφορά και υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2023 και μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερες αποδοχές από συναδέλφους τους με ίδιο αντικείμενο εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, περίπου οι μισοί από τους άμεσα ωφελημένους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία νεότερων υπαλλήλων.

Οι υπόλοιποι είναι παλαιότεροι εργαζόμενοι, των οποίων η προσωπική διαφορά έχει ήδη περιοριστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτω από τα 300 ευρώ.

Πώς επηρεάζονται οι μελλοντικές αυξήσεις

Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει μόνο το σημερινό ύψος των αποδοχών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα περνούν στο μέλλον οι αυξήσεις στους μισθούς.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας υπάλληλος είχε προσωπική διαφορά άνω των 300 ευρώ, μέρος των αυξήσεων συμψηφιζόταν με αυτήν. Έτσι, ο εργαζόμενος δεν έβλεπε ολόκληρη την αύξηση στον μισθό του.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η προσωπική διαφορά πέφτει στα 300 ευρώ ή χαμηλότερα, ο υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις που δίνονται από το 2025 στο Δημόσιο.

Για παράδειγμα, αν ένας υπάλληλος δικαιούνταν αύξηση 50 ευρώ και μέχρι σήμερα έβλεπε μόνο μέρος της να περνά στην τσέπη του, πλέον θα μπορεί να λάβει ολόκληρο το ποσό.

Γιατί αλλάζει το σύστημα

Η προσωπική διαφορά δημιουργήθηκε μετά το 2011, όταν με τις αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια διατηρήθηκε τμήμα των παλαιών αποδοχών για όσους υπηρετούσαν ήδη στο Δημόσιο.

Στη συνέχεια, το καθεστώς επεκτάθηκε το 2018 και το 2023 σε νεότερους υπαλλήλους, ώστε να περιοριστούν οι μεγάλες ανισότητες που είχαν δημιουργηθεί.

Ωστόσο, οι αποκλίσεις δεν έκλεισαν οριστικά, καθώς κάθε νέα ομάδα υπαλλήλων μπορούσε να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με παλαιότερους συναδέλφους.

Με το νέο επίδομα εξομάλυνσης, επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό πλαίσιο, ώστε να μην απαιτούνται συνεχείς διορθωτικές παρεμβάσεις.

Τέλος στις διαδοχικές διορθώσεις

Η ρύθμιση προβλέπει ότι και οι μελλοντικοί υπάλληλοι θα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει την επανάληψη των ίδιων μισθολογικών ανισοτήτων σε κάθε νέο κύκλο προσλήψεων ή μετακινήσεων προσωπικού.

Ο στόχος είναι η σταδιακή σύγκλιση των αποδοχών μεταξύ υπαλλήλων που εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις και έχουν παρόμοια καθήκοντα.

Παράλληλα, η ρύθμιση διατηρεί τις διαφοροποιήσεις που συνδέονται με την προϋπηρεσία, ώστε να μην εξισωθούν πλήρως εργαζόμενοι με διαφορετική υπηρεσιακή διαδρομή.