Τελευταία δόση για το επίδομα θέρμανσης: Πότε οι πληρωμές

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Με την τρίτη πληρωμή ολοκληρώνεται η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης 2026.

Η τελευταία αυτή καταβολή αφορά κυρίως δικαιούχους που συνδέονται με φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, κλείνοντας τις εκκρεμότητες της φετινής περιόδου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ομαλή πίστωση των ποσών και στην αποφυγή τεχνικών ή τραπεζικών προβλημάτων.

Η πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης των νοικοκυριών για τη θέρμανση.

Η τελευταία καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2026 μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την πληρωμή να αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου.

Με την πίστωση της τρίτης δόσης ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος της οικονομικής ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που κάλυψαν ανάγκες θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ποιους αφορά η τελευταία πληρωμή

Η τελική δόση δεν αφορά όλους τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην πληρωμή που αναμένεται έως το τέλος Ιουλίου περιλαμβάνονται όσοι δικαιούνται ενίσχυση για κατανάλωση φυσικού αερίου, καθώς και όσοι έκαναν χρήση υπηρεσιών τηλεθέρμανσης.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων έχουν ήδη πληρωθεί σε προηγούμενα στάδια του προγράμματος.

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Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν ανήκουν στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην τελευταία καταβολή.

Ποια ποσά θα καταβληθούν

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση κάθε δικαιούχου και τα χαρακτηριστικά της περιοχής κατοικίας του.

Η ενίσχυση ξεκινά από τα 100 ευρώ και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ.

Για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το ποσό μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.200 ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τους κλιματικούς συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του επιδόματος.

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Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα τραπεζικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί για την πληρωμή.

Οι δικαιούχοι που περιμένουν την τελευταία δόση θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το IBAN που έχει καταχωριστεί στην πλατφόρμα myAADE είναι σωστό και ενεργό.

Εξίσου σημαντικό είναι να εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι ή κύριοι κάτοχοι του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Λανθασμένα ή μη ενημερωμένα στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην πίστωση ή να μπλοκάρουν την καταβολή του ποσού.

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Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος του IBAN

Ο έλεγχος των στοιχείων πριν από την πληρωμή μπορεί να αποτρέψει προβλήματα που συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις.

Αν ο τραπεζικός λογαριασμός δεν είναι σωστά δηλωμένος ή δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, η πληρωμή μπορεί να μην ολοκληρωθεί κανονικά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δικαιούχος ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε διορθώσεις, με αποτέλεσμα η καταβολή να μετατεθεί χρονικά.

Γι’ αυτό όσοι περιμένουν την πληρωμή καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους μέσω myAADE.