Ελληνικά Πανεπιστήμια: Γιατί χάνουν θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

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Τα ελληνικά πανεπιστήμια υποχώρησαν στην κατάταξη QS World University Rankings 2027, αν και πλέον δέκα ελληνικά ΑΕΙ βρίσκονται στα πρώτα 1.500 παγκοσμίως.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζονται να χάνουν έδαφος στην τελευταία παγκόσμια κατάταξη QS World University Rankings 2027, καθώς, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τα αντίστοιχα ιδρύματα σε άλλες χώρες βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, και τα επτά ελληνικά ΑΕΙ που βρίσκονταν ήδη στην προηγούμενη έκδοση της κατάταξης υποχώρησαν. Ωστόσο, στην ίδια λίστα μπήκαν για πρώτη φορά ακόμη τρία ελληνικά πανεπιστήμια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ελληνικών ιδρυμάτων στα πρώτα 1.500 παγκοσμίως σε δέκα.

Τι δείχνει η κατάταξη QS

Η κατάταξη QS World University Rankings 2027 αξιολογεί περισσότερα από 1.500 πανεπιστήμια σε 106 χώρες.

Με τις δέκα συμμετοχές της, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία.

Η εικόνα, πάντως, είναι διπλή. Από τη μία, περισσότερα ελληνικά ΑΕΙ εμφανίζονται πλέον στην παγκόσμια κατάταξη.

Από την άλλη, τα ιδρύματα που είχαν ήδη παρουσία στη λίστα καταγράφουν υποχώρηση, γεγονός που δείχνει ότι ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος.

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Τα τρία νέα ελληνικά ΑΕΙ στη λίστα

Η Καθημερινή αναφέρει ότι τρία ελληνικά ιδρύματα κάνουν φέτος την πρώτη τους εμφάνιση στην κατάταξη.

Πρόκειται για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Και τα τρία εμφανίζονται στην κλίμακα 1.201-1.400 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η είσοδός τους θεωρείται θετική εξέλιξη, καθώς διευρύνει την ελληνική παρουσία στη διεθνή αξιολόγηση, ακόμη κι αν η συνολική εικόνα των θέσεων δείχνει πίεση.

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Η εικόνα για ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διατηρείται μεταξύ των 400 κορυφαίων πανεπιστημίων στη γενική κατάταξη.

Παραμένει επίσης στα 200 πρώτα ιδρύματα στον δείκτη των αναφορών δημοσιεύσεων ανά καθηγητή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθημερινή, το ΕΜΠ αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό σε δείκτες όπως η απασχόληση των αποφοίτων, η φήμη στους εργοδότες και το διεθνές ερευνητικό δίκτυο.

Το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία ιδρύματα το 2027, αν και εμφανίζει βελτίωση στις αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ και στους διεθνείς φοιτητές.

Το ΑΠΘ ανεβαίνει στον δείκτη ακαδημαϊκής φήμης, φτάνοντας στην 307η θέση, αλλά στη γενική κατάταξη βγαίνει από τα κορυφαία 500, καταλαμβάνοντας την 502η θέση παγκοσμίως.

Οι βασικές αδυναμίες των ελληνικών ΑΕΙ

Σύμφωνα με την έκθεση που επικαλείται η Καθημερινή, οι βασικές αδυναμίες των ελληνικών πανεπιστημίων εντοπίζονται στη διεθνοποίηση και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών.

Όλα τα ελληνικά ΑΕΙ βρίσκονται εκτός των πρώτων 800 θέσεων στον δείκτη που αφορά το διεθνές διδακτικό προσωπικό.

Παράλληλα, κανένα ελληνικό ίδρυμα δεν σημειώνει άνοδο στον δείκτη του διεθνούς ερευνητικού δικτύου.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για διεθνείς συνεργασίες, νέες ερευνητικές συμπράξεις και ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών ΑΕΙ στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η ακαδημαϊκή φήμη ως κρίσιμος δείκτης

Η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών αναδεικνύεται επίσης σε πεδίο όπου τα ελληνικά ΑΕΙ χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.

Στον συγκεκριμένο δείκτη, τρία ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζουν βελτίωση.

Το ΑΠΘ είναι το κορυφαίο ελληνικό ίδρυμα στον δείκτη αυτόν, ανεβαίνοντας στην 307η θέση.

Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που βρίσκεται στην 572η θέση, και το Πανεπιστήμιο Πάτρας, που κατατάσσεται στην 685η θέση.

Ωστόσο, συνολικά η Ελλάδα κατατάσσεται 14η στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη μέση βαθμολογία στον δείκτη ακαδημαϊκής φήμης.

Ο διεθνής ανταγωνισμός μεγαλώνει

Η Καθημερινή σημειώνει ότι διεθνώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδίως σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία.

Στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης βρίσκονται μεγάλα πανεπιστήμια όπως το MIT, το Imperial College London, το Στάνφορντ, η Οξφόρδη, το Χάρβαρντ, το Κέμπριτζ, το Caltech, το ETH της Ζυρίχης, το UCL και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με 184 ιδρύματα, αν και σημαντικό ποσοστό των πανεπιστημίων τους υποχωρεί φέτος.

Η Βρετανία εμφανίζει 31 ιδρύματα με βελτίωση θέσης, ενώ η Κίνα καταγράφει ισχυρή άνοδο, με το 72% των καταταγμένων πανεπιστημίων της να βελτιώνει τη θέση του.

Τι σημαίνει η εικόνα για την Ελλάδα

Η παρουσία δέκα ελληνικών ΑΕΙ στα πρώτα 1.500 πανεπιστήμια του κόσμου δείχνει ότι η χώρα έχει πλέον ευρύτερη εκπροσώπηση στη διεθνή κατάταξη.

Ωστόσο, η υποχώρηση των ιδρυμάτων που βρίσκονταν ήδη στη λίστα δείχνει ότι η πρόοδος άλλων πανεπιστημίων διεθνώς είναι ταχύτερη.

Το κεντρικό συμπέρασμα από τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή είναι ότι τα ελληνικά ΑΕΙ χρειάζονται πιο ισχυρή διεθνοποίηση, μεγαλύτερη ερευνητική δικτύωση και ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους φήμης.

Σε ένα περιβάλλον όπου πανεπιστήμια από την Κίνα, την Ινδία, την Ιταλία και τον Κόλπο ανεβαίνουν δυναμικά, η στασιμότητα ή η αργή βελτίωση δεν αρκεί για να διατηρηθούν ή να βελτιωθούν οι θέσεις των ελληνικών ιδρυμάτων.