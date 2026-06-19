ΟΙΕΛΕ για Summer camps: Λειτουργούν χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, χωρίς σοβαρή εποπτεία, με σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά μας

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Η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί ότι τα summer camps ξεκινούν ξανά χωρίς ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές ασφαλείας και ουσιαστική εποπτεία, θέτοντας ζητήματα προστασίας παιδιών και εργασιακής εκμετάλλευσης εκπαιδευτικών.

Τα summer camps ξεκινούν και φέτος τη λειτουργία τους με την ΟΙΕΛΕ να προειδοποιεί για σοβαρά κενά στο θεσμικό πλαίσιο, στην ασφάλεια των παιδιών και στην εποπτεία των δομών που αναλαμβάνουν τη φύλαξη και απασχόλησή τους.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι επαναλαμβάνει κάθε χρόνο τις ίδιες επισημάνσεις, καθώς, όπως αναφέρει, εξακολουθεί να μην υπάρχει ψηφισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο που να καθορίζει με σαφήνεια ποιοι μπορούν να διοργανώνουν τέτοια προγράμματα, με ποιες προδιαγραφές και με ποιο προσωπικό.

Χωρίς ενιαίο πλαίσιο η λειτουργία των summer camps

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, summer camps διοργανώνονται από πολλούς και διαφορετικούς φορείς, όπως ιδιωτικά σχολεία, δήμους, αθλητικούς συλλόγους, μουσεία, κέντρα ξένων γλωσσών και Κέντρα Μελέτης.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι από αυτούς τους φορείς μόνο τα ιδιωτικά σχολεία διαθέτουν κτηριακή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, ακόμη και στα ιδιωτικά σχολεία η πιστοποίηση αφορά μόνο το κτήριο και όχι τη συνολική πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι τα summer camps απαιτούν ειδικό σχεδιασμό, πολιτική προστασίας των παιδιών, ελεγμένο και κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό, στοιχεία που σήμερα δεν καλύπτονται από σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι ανησυχίες για τα Κέντρα Μελέτης

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της ΟΙΕΛΕ στα Κέντρα Μελέτης, τα οποία χαρακτηρίζει παράνομες και αρρύθμιστες δομές.

Όπως υποστηρίζει, τα Κέντρα Μελέτης πραγματοποιούν summer camps χωρίς ελεγμένα κτήρια, οχήματα, οδηγούς και προσωπικό, γεγονός που, κατά την Ομοσπονδία, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά.

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι δεν είναι γνωστό ποια προσόντα έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, τι συμβάσεις διαθέτουν και αν έχουν πιστοποίηση για υπαίθριες ή εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα καταλληλότητας των κτηρίων, αναφέροντας ότι δεν έχουν ελεγχθεί για στατικότητα, πυρασφάλεια, φωτισμό, αερισμό και πρόσβαση ΑμεΑ.

Οι παρεμβάσεις προς τα υπουργεία

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι κάθε χρόνο αποστέλλει ενημερωτικά δελτία στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Υγείας, χωρίς, όπως σημειώνει, να έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι το 2023, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τότε υπήρξε δέσμευση ότι θα ελεγχθούν περίπου 200 summer camps που πραγματοποιούν Κέντρα Μελέτης και ότι θα υπάρξει ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Η ΟΙΕΛΕ σημειώνει, ωστόσο, ότι τρία χρόνια μετά εξακολουθεί να αναμένει το πόρισμα των ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Παιδιού

Μετά την παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στην Επιθεώρηση Εργασίας, ο Συνήγορος του Παιδιού απευθύνθηκε εγγράφως στο Υπουργείο Παιδείας.

Στην παρέμβαση αυτή ζητήθηκε η άμεση διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και προδιαγραφών λειτουργίας για τα Κέντρα Μελέτης και τα summer camps.

Στόχος, όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πλήρης έλεγχος της εργασίας, της καταλληλότητας και της ειδίκευσης του προσωπικού.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας απάντησε πως θα υπάρξει νόμος για τα Κέντρα Μελέτης, χωρίς όμως, όπως τονίζει, να περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση για ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα summer camps.

Καταγγελίες για εργασιακή εκμετάλλευση

Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει και σοβαρές εργασιακές πρακτικές σε βάρος ιδιωτικών εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν στα summer camps.

Όπως αναφέρει, φτάνουν στην Ομοσπονδία καταγγελίες από εκπαιδευτικούς που κάνουν λόγο για εκφοβισμό, ώστε να εργαστούν χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, οι πιέσεις αυτές μπορεί να ξεκινούν από απειλές για μη καταβολή της νόμιμης μισθοδοσίας των καλοκαιρινών μηνών και να φτάνουν μέχρι την απειλή απόλυσης.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αρκετοί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε τέτοιες δομές δεν δηλώνονται και δεν πληρώνονται για την εργασία τους.

Επικίνδυνες δραστηριότητες χωρίς πιστοποίηση

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία απασχολούν κυρίως εκπαιδευτικούς, χωρίς να τροποποιούνται οι συμβάσεις τους για τα πρόσθετα καθήκοντα και την αντίστοιχη αμοιβή.

Παράλληλα, αναφέρει ότι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι εποπτεύουν δραστηριότητες όπως κολύμβηση και αναρρίχηση, χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Ζήτημα θέτει και για τη μεταφορά των παιδιών από τις δομές προς εξωτερικούς χώρους, όπως θάλασσα, πισίνα ή βουνό.

Όπως τονίζει, ειδικά για τα Κέντρα Μελέτης δεν είναι γνωστό αν τα οχήματα έχουν ελεγχθεί, αν πληρούν τους όρους ασφαλείας και αν οι οδηγοί διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα.

Οι προτάσεις της ΟΙΕΛΕ

Η ΟΙΕΛΕ ζητά τη θεσμοθέτηση κριτηρίων υγείας και ασφάλειας για τις δομές καλοκαιρινής φύλαξης παιδιών, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού.

Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία μεικτών κλιμακίων ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης άμεσο προγραμματισμό δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο τους όρους εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια.

Το μήνυμά της είναι ότι η καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους και χωρίς σαφείς ευθύνες για όσους αναλαμβάνουν την προστασία τους.