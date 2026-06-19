Αδιανόητο! Απέσπασαν από 13χρονο 370.000 ευρώ

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Σοκ προκαλεί στον Βόλο η υπόθεση εκβιασμού 13χρονου μαθητή, ο οποίος φέρεται να αναγκάστηκε να αφαιρέσει 370.000 ευρώ από το σπίτι του υπό το καθεστώς απειλών.

Σοκ προκαλεί στον Βόλο η αποκάλυψη υπόθεσης εκβιασμού σε βάρος 13χρονου μαθητή, ο οποίος φέρεται να εξαναγκάστηκε να αφαιρεί σταδιακά μεγάλα χρηματικά ποσά από το σπίτι του.

Η λεία φέρεται να αγγίζει τις 370.000 ευρώ, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 34χρονος και ανήλικοι, με τις αστυνομικές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση φαίνεται πως ξεκίνησε με αφορμή βεγγαλικά που είχε προμηθευτεί ο 13χρονος για το πάρτι των γενεθλίων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ανήλικος φίλος του τον έπεισε να του δώσει ορισμένα από αυτά.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα πυροτεχνήματα παραδόθηκαν σε 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από τις αρχές.

Με αυτό το πρόσχημα, άρχισε η πίεση προς τον 13χρονο, καθώς τον έπεισαν ότι ο ίδιος και οι γονείς του θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες.

Ο εκβιασμός και τα χρήματα

Υπό τον φόβο των συνεπειών, ο μαθητής φέρεται να άρχισε να αφαιρεί χρήματα από τις οικονομίες της οικογένειάς του.

Το διάστημα από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, παρέδιδε σταδιακά μεγάλα ποσά στους εμπλεκόμενους.

Οι δράστες φέρονται να τον είχαν πείσει ότι τα χρήματα προορίζονταν για τα νομικά έξοδα του δήθεν συλληφθέντα.

Με αυτόν τον τρόπο, η υπόθεση εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη για το παιδί, που κράτησε περίπου ενάμιση μήνα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιουνίου, όταν οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι.

Τότε το παιδί φέρεται να λύγισε και να περιέγραψε όσα βίωνε, κατονομάζοντας τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα μετρητά.

Η οικογένεια προχώρησε άμεσα σε καταγγελία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Βόλου.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν ο 34χρονος και δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 17 ετών, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία για την ταυτοποίηση ακόμη δύο ανήλικων συνεργών.

Η σύλληψη του 34χρονου

Ο 34χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, δεν βρέθηκαν τα χρήματα που φέρονται να είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο.

Το γεγονός αυτό οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι τα μετρητά ενδέχεται να έχουν αποκρυβεί σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές ερευνούν τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων και την πορεία των χρημάτων.

Ο 34χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών του Βόλου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η συμμετοχή των ανηλίκων που φέρονται να είχαν εμπλακεί στον εκβιασμό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση, καθώς αφορά ένα παιδί που, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρέθηκε επί εβδομάδες υπό ψυχολογική πίεση και απειλές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ