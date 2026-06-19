Διορισμοί εκπαιδευτικών: Σήμα κινδύνου για κενά, συμπτύξεις και περιορισμό προσλήψεων

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Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά άμεση ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και πλήρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής, προειδοποιώντας ότι οι ελλείψεις πλήττουν τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η πλήρης στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της παρέμβασης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία ζητά άμεση ίδρυση νέων οργανικών θέσεων για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ, αλλά και σε δομές της γενικής εκπαίδευσης που στηρίζουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπενθυμίζει ότι το 2024 συστάθηκαν 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και ακολούθησαν διορισμοί.

Ωστόσο, όπως τονίζει, οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

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Χιλιάδες μαθητές συνεχίζουν να εξυπηρετούνται μέσω ετήσιων προσλήψεων αναπληρωτών, γεγονός που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δείχνει ότι το υπάρχον οργανόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη λειτουργία των σχολείων, αλλά και τη σταθερότητα της υποστήριξης που χρειάζονται μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο ρόλος του ΕΕΠ και του ΕΒΠ στα σχολεία

Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία των επαγγελματιών που στηρίζουν καθημερινά τους μαθητές και τις σχολικές κοινότητες.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, επαγγελματικούς συμβούλους και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν μπορεί να μένει σε επίπεδο διακηρύξεων, όταν λείπει το απαραίτητο προσωπικό από τις σχολικές μονάδες.

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Η καθημερινή παρουσία ΕΕΠ και ΕΒΠ θεωρείται αναγκαία για τη διεπιστημονική προσέγγιση που απαιτείται στην υποστήριξη των μαθητών.

Τι ζητά η ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε όλες τις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όπως τονίζεται, οι θέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και όχι σε δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, ζητείται η πλήρης κάλυψη όλων των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, καθώς και των νέων που απαιτούνται, στους επικείμενους μόνιμους διορισμούς.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θέτει επίσης θέμα αναθεώρησης και επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου στελέχωσης των ΣΜΕΑΕ, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ανησυχία για προσλήψεις και συμπτύξεις

Στην παρέμβασή της, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ αναφέρεται και στις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα για περιορισμό προσλήψεων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για φήμες περί συμπτύξεων τμημάτων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθεί επίσημα και ξεκάθαρα.

Η Ομοσπονδία ζητά να υπάρξει σαφής διάψευση ή επιβεβαίωση των σχετικών πληροφοριών.

Όπως προειδοποιεί, τυχόν περιορισμός προσλήψεων ή συμπτύξεις τμημάτων θα αποτελούσαν σοβαρό πλήγμα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Καμία περικοπή στην Ειδική Αγωγή»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Το αίτημα αφορά τόσο το προσωπικό όσο και τις εκπαιδευτικές δομές που στηρίζουν τους μαθητές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι περιστασιακές και αποσπασματικές λύσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός τομέα που απαιτεί συνέχεια, σταθερότητα και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Η ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, όπως αναφέρει, πρέπει να γίνει με μόνιμο προσωπικό και πλήρως στελεχωμένες δομές.

Το μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ τονίζει ότι η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποτελεί δαπάνη.

Τη χαρακτηρίζει συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας, κοινωνική επένδυση και δείκτη πολιτισμού μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το κεντρικό της μήνυμα είναι σαφές: κανένα βήμα πίσω στην Ειδική Αγωγή, μόνιμοι διορισμοί, νέες οργανικές θέσεις και πλήρης στελέχωση των δομών που έχουν ανάγκη οι μαθητές.