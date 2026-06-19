Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Νέοι δικαιούχοι και προθεσμία για τα voucher

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Περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με τη νέα δημόσια δαπάνη να ξεπερνά τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα από 6.000 επιπλέον νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», μετά την ανακοίνωση του 4ου πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

Η νέα απόφαση υπαγωγής συνοδεύεται από δημόσια δαπάνη που ξεπερνά τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων έχει πλέον υπερβεί τις 146.000.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Στόχος είναι η εγκατάσταση πιο σύγχρονου και αποδοτικού εξοπλισμού, που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος για τα νοικοκυριά.

Η δράση αφορά τόσο την αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης όσο και την αντικατάσταση θερμοσίφωνα, μέσα από εγκεκριμένες επιλογές εξοπλισμού.

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή χρήση ενέργειας στο σπίτι.

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Πάνω από 146.000 εγκεκριμένες αιτήσεις

Με την ένταξη των νέων δικαιούχων, το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά και ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά πλέον τις 146.000.

Η νέα δέσμευση πόρων, άνω των 21,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά αποκλειστικά τις εντάξεις που περιλαμβάνονται στον 4ο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της διαδικασίας μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών, καθώς η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι συγκεκριμένη.

Η κρίσιμη προθεσμία για τα voucher

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον νέο πίνακα θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της ενίσχυσης.

Η διαδικασία απαιτεί επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και κατάλληλου εξοπλισμού μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Η τήρηση της προθεσμίας είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς και εγκατάστασης του νέου συστήματος.

Πώς παρακολουθούν οι δικαιούχοι την αίτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.

Μέσα από την πλατφόρμα ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησης και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προμηθευτή και εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νοικοκυριού τους.

Η επιλογή πρέπει να γίνει από τα επίσημα μητρώα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός και οι προμηθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για τους ωφελούμενους λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης στους αριθμούς 213 151 3753 και 213 151 3101, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 με 17:00.

Για τους προμηθευτές, η εξυπηρέτηση γίνεται στους αριθμούς 213 151 3075 και 213 151 3355, επίσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου παρέχεται πρόσβαση στις σχετικές διαδικασίες.

Με τη νέα ένταξη δικαιούχων, το πρόγραμμα συνεχίζει να στηρίζει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, δίνοντας σε περισσότερα νοικοκυριά τη δυνατότητα να μειώσουν την κατανάλωση και να αντικαταστήσουν παλαιό εξοπλισμό.