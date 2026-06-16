Τουρισμός για Όλους 2026: Γιατί καθυστερούν οι αιτήσεις – Τα σενάρια για τη χρήση των voucher

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Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» παραμένει σε αναμονή, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η ΚΥΑ που θα ανοίξει την πλατφόρμα για αιτήσεις και θα καθορίσει ποσά, κριτήρια και προθεσμίες.

Τουρισμός για Όλους 2026: Σε παρατεταμένη αναμονή βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι για τις επιδοτούμενες διακοπές, καθώς η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει και η διαδικασία παραμένει «παγωμένη», παρότι η καλοκαιρινή περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το βασικό βήμα που εκκρεμεί είναι η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τους όρους του προγράμματος, τα εισοδηματικά κριτήρια, τον αριθμό των δικαιούχων και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr.

Η καθυστέρηση που αλλάζει τον χρόνο χρήσης

Παρότι υπήρχαν αρχικές εκτιμήσεις για έναρξη του προγράμματος μέσα στον Απρίλιο, ο Ιούνιος έχει φτάσει στα μισά και οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για το πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις.

Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς πέρυσι το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από την 1η Μαΐου, ενώ φέτος δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Τουρισμού.

Ακόμη και στην περίπτωση που η πλατφόρμα άνοιγε άμεσα, θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι αιτήσεις, η έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων και στη συνέχεια οι οριστικοί πίνακες. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης ενεργοποίηση του προγράμματος θα μεταφερόταν ήδη βαθιά μέσα στο καλοκαίρι.

Κοινωνικός Τουρισμός: Τι ισχύει για voucher, διαμονή και ακτοπλοϊκά

Στην πράξη, η χρήση του voucher για τον Αύγουστο θεωρείται δύσκολη, καθώς η εύρεση καταλύματος την τελευταία στιγμή, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Έτσι, αν το πρόγραμμα τελικά προχωρήσει, αναμένεται να αφορά κυρίως φθινοπωρινές ή χειμερινές διακοπές.

Τι θα καθορίσει η ΚΥΑ

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι το έγγραφο που θα ξεκλειδώσει την έναρξη του «Τουρισμός για Όλους 2026». Σε αυτήν θα οριστούν τα εισοδηματικά όρια, οι τελικοί δικαιούχοι, οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η αίτηση για τις επιδοτούμενες διακοπές θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο δυνητικό δικαιούχο μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και τη στήριξη νοικοκυριών και ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Τουρισμός για Όλους: Στο κόκκινο η αγωνία για τα voucher Ποσά έως 600 ευρώ

Με βάση τη δομή των προηγούμενων ετών, το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει με άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα πιστώνεται με το ποσό της ενίσχυσης και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα.

Το voucher προορίζεται για κάλυψη δαπανών διαμονής τόσο σε νησιωτικούς όσο και σε ηπειρωτικούς προορισμούς, δίνοντας στήριξη στους δικαιούχους αλλά και στον εσωτερικό τουρισμό.

Τα ποσά που αναμένονται για τους δικαιούχους

Με βάση τα δεδομένα του 2025, η επιδότηση ξεκινά από τα 200 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Η ενίσχυση των 200 ευρώ αφορά πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ, με προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο παιδί. Η προσαύξηση αυτή εκκρεμεί να οριστικοποιηθεί με τη σχετική ΚΥΑ και ενδέχεται να φτάσει έως τα 2.000 ευρώ.

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 300 ευρώ. Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται ποσό 400 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και πληρούν τα ίδια εισοδηματικά όρια.

Σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, με ποσοστό 80% και άνω, η επιδότηση αυξάνεται στα 600 ευρώ, παρέχοντας αυξημένη οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Πώς θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Το πρόγραμμα βασίζεται στη χορήγηση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις, δεν προβλέπονται συμβεβλημένα καταλύματα. Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping και οργανωμένες κατασκηνώσεις, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Η επιδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της κάρτας ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Η εξαργύρωση γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα ανέπαφα μέσω smartphone με NFC, μέσω Apple Pay ή Google Pay, online μέσα από πλατφόρμα κράτησης καταλύματος ή με φυσική παρουσία σε POS.

Το σενάριο για χρήση έως τον Δεκέμβριο

Λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει διαχωρισμό του προγράμματος σε δύο περιόδους χρήσης των vouchers.

Η υψηλή περίοδος αναμένεται να καλύπτει το διάστημα από την έναρξη του προγράμματος έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η χαμηλή περίοδος θα ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι, αν τελικά ανοίξει το πρόγραμμα με καθυστέρηση, θα μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση για φθινοπωρινές εξορμήσεις ή ακόμη και για διακοπές την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον και σε ορεινά καταλύματα της χώρας, εφόσον οι δικαιούχοι καταφέρουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να προχωρήσουν σε κρατήσεις.

Τι εμφανίζεται σήμερα στην πλατφόρμα

Όποιος επισκέπτεται τη σχετική πλατφόρμα βλέπει ακόμη αναφορά στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025». Το κείμενο ενημερώνει ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση για οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του περσινού προγράμματος.

Στην ίδια εικόνα περιγράφεται ότι το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της επικράτειας και χορηγείται στους δικαιούχους μετά από αίτηση και επιλογή μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται προσωπικοί κωδικοί Taxisnet. Στις απαραίτητες προϋποθέσεις αναφέρονται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2023, η ένταξη του οικογενειακού εισοδήματος στα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 2025, οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025 έως τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάχθηκαν σε δύο προσωρινούς πίνακες, ανάλογα με την περίοδο που είχαν επιλέξει, χαμηλή ή υψηλή.

Η σύγκριση με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Την ώρα που το «Τουρισμός για Όλους 2026» παραμένει σε αναμονή, έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά 300.000 επιταγές και έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο διαδικασίες εντείνει την αγωνία των ενδιαφερομένων για το πότε θα δοθεί το «πράσινο φως» και στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού.

Μέχρι να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026» δεν μπορούν να ξεκινήσουν, αφήνοντας τους δικαιούχους σε αναμονή για τα τελικά ποσά, τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα χρήσης των vouchers.