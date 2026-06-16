Οδηγός για το Μηχανογραφικό 2026: Πότε οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν κωδικό ασφαλείας

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Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας στο Λύκειό τους για την υποβολή Μηχανογραφικού ή Παράλληλου Μηχανογραφικού.

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Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη, να ανακοινώσει τις προθεσμίες μέσα στις οποίες οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους, ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο password.

Ποιοι πρέπει να πάρουν κωδικό ασφαλείας

Προσωπικό κωδικό ασφαλείας πρέπει να δημιουργήσουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2026 και κατέχουν ή αποκτούν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Για τους υποψηφίους ΓΕΛ απαιτείται απολυτήριο, ενώ για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ απαιτούνται απολυτήριο και πτυχίο. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και Παράλληλου Μηχανογραφικού για την εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ.

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Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος υποβάλει τόσο Μηχανογραφικό όσο και Παράλληλο Μηχανογραφικό, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος.

Τι ισχύει για τελειόφοιτους που δεν έδωσαν Πανελλήνιες

Στις ίδιες ημερομηνίες θα μπορούν να προσέρχονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν υπέβαλαν αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Έτσι, η διαδικασία δεν αφορά μόνο όσους διεκδικούν θέση σε ΑΕΙ μέσω Πανελλαδικών, αλλά και τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

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Οι απόφοιτοι που διεκδικούν το 10%

Κωδικό ασφαλείας πρέπει να αποκτήσουν και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025 και φέτος διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση. Για να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειό τους και να δημιουργήσουν password.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% δεν έχουν δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ. Για τη διαδικασία συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν πετύχει στην τελευταία εξέτασή τους.

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Τι γίνεται σε έκτακτες περιπτώσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προθεσμίες που θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας.

Ωστόσο, για έκτακτους λόγους, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και τις επόμενες ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια. Αυτό αφορά όσους δεν μπορέσουν να προσέλθουν μέσα στο βασικό χρονικό διάστημα.

Η δημιουργία του password αποτελεί απαραίτητο βήμα πριν από την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών επιλογών.

Τι ισχύει για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τους υποψηφίους που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα καταθέσουν μηχανογραφικό στην ίδια φάση με τους υπόλοιπους. Θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τότε θα μπορέσουν και να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για τη διαδικασία.

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