Μηχανογραφικό 2026: Γιατί δεν πρέπει να διαλέξεις σχολή μόνο από τη βάση

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Το Μηχανογραφικό 2026 δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια απλή κατάταξη σχολών με βάση τα μόρια, αλλά ως μια ουσιαστική απόφαση που συνδέεται με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις μελλοντικές προοπτικές κάθε υποψηφίου.

Μηχανογραφικό 2026: Όπως εξηγεί αποκλειστικά στο ipaidia.gr ο Χρήστος Καρακωστίδης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA, η βάση εισαγωγής δείχνει κυρίως τη ζήτηση μιας σχολής την προηγούμενη χρονιά και όχι απαραίτητα την ποιότητα των σπουδών ή την επαγγελματική διαδρομή που μπορεί να προσφέρει.

Με τον αριθμό των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 να έχει καθοριστεί σε 68.788 θέσεις, οι επιλογές για τους υποψηφίους είναι πολλές και διαφορετικές. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι μόνο «πού περνάει» ένας μαθητής, αλλά ποιο Τμήμα ταιριάζει πραγματικά στο προφίλ του, στο πρόγραμμα σπουδών που τον ενδιαφέρει, στα επαγγελματικά δικαιώματα, στις προοπτικές της αγοράς εργασίας και στην προσωπική του πορεία.



Αναλυτικά όσα αποκαλύπτει στο iPaidia.gr ο Χρήστος Καρακωστίδης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA:

Κάθε χρόνο, μετά τις Πανελλήνιες, χιλιάδες μαθητές και γονείς μπαίνουν στην κρίσιμη διαδικασίας συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου. Και κάπου εκεί ξεκινά η γνωστή ελληνική αγωνία. «Πόσα μόρια έγραψες;», «Ποιες σχολές πιάνεις;», «Ποια σχολή έχει πιο υψηλή βάση;». Η βάση εισαγωγής μετατρέπεται συχνά στο μοναδικό κριτήριο αξίας και ένα Τμήμα θεωρείται καλύτερο επειδή την προηγούμενη χρονιά το επέλεξαν περισσότεροι υποψήφιοι ή επειδή συγκέντρωσε περισσότερα μόρια.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι αρκετά διαφορετική. Η βάση μιας σχολής δείχνει κυρίως τη ζήτηση, που είχε το προηγούμενο έτος, όχι απαραίτητα την ποιότητα των σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές ή το κατά πόσο ταιριάζει σε έναν συγκεκριμένο μαθητή. Ένα Τμήμα μπορεί να έχει χαμηλότερη βάση και να οδηγεί σε έναν δυναμικό επαγγελματικό κλάδο, ενώ ένα υψηλόβαθμο Τμήμα μπορεί να μην ταιριάζει καθόλου στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες ενός υποψηφίου.

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Η περίοδος του Μηχανογραφικού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Την φετινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη καθορίσει τον συνολικό αριθμό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 σε 68.788 θέσεις. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμες επιλογές, κατανεμημένες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, πόλεις, αντικείμενα και επαγγελματικές διαδρομές.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι απλώς «πού περνάω;». Το πραγματικό ερώτημα είναι: ποια σχολή ταιριάζει περισσότερο σε εμένα και τις προσδοκίες μου και μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη αφετηρία για εμένα;

Κριτήριο Νο1: Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να μελετήσει ένας μαθητής είναι το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. Πολλές φορές, δύο Τμήματα με παρόμοιο τίτλο έχουν αρκετά διαφορετικό περιεχόμενο. Ένα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο marketing, ένα άλλο στα πληροφοριακά συστήματα και ένα τρίτο στη λογιστική ή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αντίστοιχα, στα Τμήματα Πληροφορικής μπορεί να υπάρχουν κατευθύνσεις περισσότερο προσανατολισμένες στον προγραμματισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα ή στην οικονομία και την ανάλυση δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν πρέπει να μένει στον τίτλο. Πρέπει να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να βλέπει τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις, τα εργαστήρια, την πρακτική άσκηση και τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών. Το Μηχανογραφικό δεν είναι απλώς μια λίστα σχολών. Είναι ένας χάρτης πιθανών διαδρομών.

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Κριτήριο Νο2: Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το δεύτερο στοιχείο είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε ορισμένους κλάδους, όπως οι μηχανικοί, τα επαγγέλματα υγείας και η εκπαίδευση, τα επαγγελματικά δικαιώματα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεν αρκεί να μας αρέσει ένας τίτλος σχολής, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι δικαιούται να κάνει επαγγελματικά ο απόφοιτος. Αυτό είναι ένα σημείο που συχνά υποτιμάται, αλλά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μελλοντική πορεία. Το πιο χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί ο ευρύτερος κλάδος των Μηχανικών, στον οποίο μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, δεν έχουν πρόσβαση μόνο οι παλαιότερες Πολυτεχνικές σχολές, αλλά και Τμήματα τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ως Τ.Ε.Ι., εξελίχθηκαν σε Πανεπιστήμια και σήμερα προσφέρουν στους αποφοίτους τους αναγνώριση ισότιμη με τις Πολυτεχνικές Σχολές. Για παράδειγμα με τον Τίτλο του Μηχανολόγου Μηχανικού αναγνωρίζονται εξίσου τόσο οι απόφοιτοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου των Αθηνών (18.128 μόρια το 2025) όσο και οι απόφοιτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου του Ηρακλείου (12.515 μόρια το 2025).

Κριτήριο Νο3: Επαγγελματικές Προοπτικές

Το τρίτο στοιχείο είναι οι προοπτικές. Η αγορά εργασίας αλλάζει γρήγορα και πολλά επαγγέλματα μετασχηματίζονται. Σπουδές που συνδέονται με την υγεία, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, την εκπαίδευση, τα δεδομένα και την επικοινωνία αποκτούν νέα δυναμική. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να επιλέξουν τις ίδιες σχολές. Σημαίνει, όμως, ότι η επιλογή πρέπει να γίνεται με εικόνα του σήμερα και του αύριο, όχι με αντιλήψεις που ίσχυαν πριν από είκοσι χρόνια. Ακόμα και παραδοσιακά Τμήματα όπως για παράδειγμα η Νομική, η οποία αποτελεί μία διαχρονικά περιζήτητη επιλογή, προσφέρουν σήμερα αρκετά σύγχρονες προοπτικές, με εφαρμογές σε ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Πνευματικών Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος. Αξίζει, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε έρευνες ή να συμβουλευτούμε τους ειδικούς της αγοράς εργασίας για έγκυρη πληροφόρηση.

Κριτήριο Νο4: Αυτογνωσία

Εξίσου σημαντική είναι και η αυτογνωσία. Ένας μαθητής χρειάζεται να αναρωτηθεί τι τον ενδιαφέρει πραγματικά, σε ποια μαθήματα αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση, σε τι είδους περιβάλλον θα ήθελε να εργάζεται και ποιες δραστηριότητες του δίνουν κίνητρο να προσπαθεί και να βάζει στόχους. Κάποιος μαθητής μπορεί να ταιριάζει σε ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα, ενώ ένας άλλος σε ένα τεχνικό αντικείμενο, άλλος στην έρευνα, άλλος στην επιχειρηματικότητα και άλλος σε έναν δημιουργικό ή επικοινωνιακό ρόλο. Η διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του κάθε μαθητή αποτελεί ίσως το κρισιμότερο κριτήριο επιλογής ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος.

Η ελληνική οικογένεια έχει συχνά την τάση να βλέπει το Μηχανογραφικό μέσα από φίλτρα κύρους… «να περάσει σε μια καλή σχολή», «να έχει όνομα», «να μη χαραμίσει τα μόρια». Όμως τα μόρια δεν είναι κουπόνια που πρέπει να εξαργυρωθούν στη σχολή με τη μεγαλύτερη βάση. Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που πρέπει να οδηγήσει σε μια επιλογή με νόημα, όχι απλώς σε μια επιλογή με κοινωνικό γόητρο.

Φυσικά, καμία επιλογή δεν είναι απόλυτα δεσμευτική. Η σημερινή αγορά εργασίας δίνει δυνατότητες αλλαγής, εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και διεπιστημονικών διαδρομών. Ωστόσο, η σωστή επιλογή πρώτου πτυχίου μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή πιο φυσική, πιο ουσιαστική και πιο κοντά στην προσωπικότητα του μαθητή. Το Μηχανογραφικό, λοιπόν, δεν πρέπει να συμπληρώνεται με πανικό, ούτε με μοναδικό οδηγό τη βάση. Χρειάζεται έρευνα, συζήτηση, αυτογνωσία και σωστή πληροφόρηση. Γιατί τελικά, η καλύτερη σχολή δεν είναι απαραίτητα αυτή που έχει τα περισσότερα μόρια. Είναι αυτή που μπορεί να γίνει η σωστή αφετηρία για τον άνθρωπο που τη διαλέγει.