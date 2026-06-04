Αναδρομικά: Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις για μισθούς και συντάξεις

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Άνοιξε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά μισθών και συντάξεων που αφορούν αποδοχές του 2024, με την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που αφορούν αποδοχές του 2024.

Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, εφόσον οι φορείς που τους τα κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Ποιους αφορά η υποχρέωση

Υπόχρεοι είναι οι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά από μισθούς ή συντάξεις, τα οποία αντιστοιχούν σε αποδοχές του έτους 2024.

Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης αφορά περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους αρμόδιους φορείς.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει σχετική ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Αναδρομικά και φορολόγηση: Τι πρέπει να προσέξετε

Η ειδοποίηση αφορά όσους έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα και εμφανίζονται να έχουν σχετική υποχρέωση.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για τα αναδρομικά που αφορούν το αντίστοιχο φορολογικό έτος.

Με την επιλογή της δήλωσης αναδρομικών, τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης στην οποία πρέπει να ενταχθούν.

Ο φορολογούμενος δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης σε άλλα πεδία ή κωδικούς της δήλωσης.

Η διαδικασία περιορίζεται αποκλειστικά στην προσθήκη των αναδρομικών ποσών που έχουν προσυμπληρωθεί από τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Πότε εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό

Μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής.

Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η προθεσμία αυτή αφορά την οφειλή που θα προκύψει από την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά.

Γιατί δηλώνονται στο έτος που ανάγονται

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι αναδρομικές αποδοχές δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται.

Δεν δηλώνονται δηλαδή στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν, αλλά στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές.

Για τον λόγο αυτό, αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2024 μπορεί να εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του 2026, αλλά να πρέπει να δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στο αντίστοιχο έτος.

Η ηλεκτρονική δυνατότητα για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά που αφορούν το 2024.

Όσοι φορολογούμενοι ελέγξουν το φετινό ενημερωτικό εισοδημάτων και διαπιστώσουν ότι εμφανίζονται διακριτά ποσά για προηγούμενα έτη, πρέπει να μπουν ξανά στην εφαρμογή.

Εκεί θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχει ενεργή σχετική επιλογή για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά.

Η προσοχή είναι απαραίτητη κυρίως για όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση και ενδέχεται να μην έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη προσυμπληρωμένων αναδρομικών ποσών.

Τι σημαίνει για μισθωτούς και συνταξιούχους

Για μισθωτούς και συνταξιούχους, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν αναδρομικά που πρέπει να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν.

Η αυτόματη μεταφορά των ποσών στους σωστούς κωδικούς περιορίζει τα περιθώρια λάθους, αλλά δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση ελέγχου και υποβολής.

Όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση ή βλέπουν σχετικά ποσά στο ενημερωτικό εισοδημάτων πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Μετά την υποβολή, η νέα εκκαθάριση θα δείξει αν υπάρχει επιπλέον φόρος και ποιο ποσό πρέπει να πληρωθεί.