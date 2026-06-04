Επικουρικές συντάξεις: Τι αλλάζει για όσους περιμένουν χρόνια

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Νέα ρύθμιση επιχειρεί να επιταχύνει την έκδοση επικουρικών συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση, δίνοντας την πλήρη ευθύνη στο τελευταίο ταμείο του ασφαλισμένου.

Οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση μπαίνουν σε νέο πλαίσιο, με στόχο να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν χιλιάδες συνταξιούχους.

Το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία απονομής, ώστε η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται ταχύτερα και χωρίς τη χρονοβόρα εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Το πρόβλημα με τις επικουρικές συντάξεις

Εδώ και χρόνια, πολλοί συνταξιούχοι περιμένουν μεγάλο διάστημα για να δουν την επικουρική τους σύνταξη να εκδίδεται.

Οι καθυστερήσεις είναι πιο έντονες στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, δηλαδή όταν ο ασφαλισμένος έχει περάσει από περισσότερα του ενός ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Σε αρκετές υποθέσεις, οι φάκελοι εξακολουθούν να μεταφέρονται από υπηρεσία σε υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πιστοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου.

Ακόμη και υπηρεσίες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να ολοκληρώσουν την απαραίτητη αλληλογραφία.

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Ποιους αφορά η διαδοχική ασφάλιση

Η διαδοχική ασφάλιση αφορά εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν σε περισσότερους από έναν φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι που πέρασαν από ταμεία όπως το ΕΤΕΑΜ, ο ΟΑΕΕ ή πρώην ειδικά ταμεία.

Πρόκειται πλέον για μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων, καθώς ένας στους δύο εργαζόμενους έχει ασφαλιστεί σε δύο ή και περισσότερους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Αυτό καθιστά τη διαδικασία πιο σύνθετη, ειδικά όταν απαιτείται αναζήτηση στοιχείων από παλαιότερα ταμεία.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, η αναμονή για την απονομή επικουρικής σύνταξης μπορεί να φτάσει ακόμη και τα τέσσερα χρόνια.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε πρώην ταμεία μηχανικών, βενζινοπωλών, εμποροϋπαλλήλων και εργαζομένων μετάλλου.

Σε αυτά τα ταμεία, σημαντικό μέρος του ασφαλιστικού ιστορικού παραμένει ακόμη σε φυσική μορφή.

Φάκελοι και χαρτοκιβώτια εξακολουθούν να περιέχουν κρίσιμα στοιχεία, γεγονός που καθυστερεί τις καταμετρήσεις ενσήμων και τις διαβιβάσεις μεταξύ υπηρεσιών.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Η βασική αλλαγή αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης της επικουρικής σύνταξης.

Πλέον, υπεύθυνο για ολόκληρη τη διαδικασία θα είναι το τελευταίο ταμείο στο οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης.

Η ρύθμιση ισχύει ανεξάρτητα από τα προηγούμενα ταμεία στα οποία είχε ασφαλιστεί ο εργαζόμενος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης θα αντιμετωπίζεται ως ενιαίος μέσα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Τέλος στην εσωτερική αλληλογραφία

Η νέα διάταξη καταργεί τη χρονοβόρα εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον προσδιορισμό αρμοδιότητας.

Η αίτηση θα παραμένει στο τελευταίο ταμείο και εκεί θα εξετάζεται συνολικά ο ασφαλιστικός χρόνος.

Ο τελευταίος φορέας θα έχει πλήρη ευθύνη τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Στόχος είναι η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται σχεδόν άμεσα μετά την απονομή της κύριας σύνταξης.

Τι είχε προηγηθεί με τη 15ετία

Η προηγούμενη παρέμβαση του νόμου 5078/2023 είχε ήδη επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες.

Με τη ρύθμιση εκείνη επιτράπηκε η απονομή επικουρικής σύνταξης με βάση τη συμπλήρωση 15ετίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν λύθηκε πλήρως, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι συνταξιούχοι λάμβαναν αρχικά μόνο ένα μέρος της επικουρικής.

Για την οριστική εκκαθάριση και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού μπορούσαν να περιμένουν ακόμη και δύο χρόνια.

Η ψηφιοποίηση των φακέλων

Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση αναμένεται να παίξει και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχει ήδη ολοκληρωθεί η σάρωση 53 εκατομμυρίων εγγράφων που βρίσκονταν σε κούτες και φυσικά αρχεία.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διόρθωση των δεδομένων.

Στόχος είναι τα στοιχεία αυτά να ενσωματωθούν πλήρως στο ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου.

Νέο πληροφοριακό σύστημα στον e-ΕΦΚΑ

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Το σύστημα αυτό θα διασυνδεθεί με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ώστε να διευκολυνθεί η ψηφιακή επικοινωνία όλων των υπηρεσιών.

Η διασύνδεση θα επιτρέπει την αυτόματη διασταύρωση στοιχείων εργασίας και ασφάλισης.

Με βάση τις εκτιμήσεις του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρου Βαρβέρη, η κατάργηση της εσωτερικής αλληλογραφίας μπορεί να μειώσει τον χρόνο απονομής κατά τουλάχιστον τρεις μήνες.

Πάγωμα επιτοκίων για οφειλές

Το ίδιο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και νέα διετή παράταση στο πάγωμα των επιτοκίων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Η αναστολή της αύξησης παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027, αντί της 12ης Σεπτεμβρίου 2025 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για χρέη που παραμένουν εκτός ρύθμισης, το επιτόκιο διατηρείται στο 8,5%.

Για οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, το επιτόκιο παραμένει κλειδωμένο στο 5,5%, στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2022.

Με πληροφορίες από newmoney