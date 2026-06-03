Τροχαίο στο Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν – Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού το σχεδόν τρίχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους γονείς του.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το σχεδόν τρίχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι, όταν όχημα έβγαινε από γκαράζ.

Το παιδί έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Πώς έγινε το τροχαίο στο Μενίδι

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο έβγαινε από γκαράζ όταν παρέσυρε το μικρό παιδί.

Το κορίτσι βρισκόταν μόνο του στον δρόμο τη στιγμή του ατυχήματος.

Όπως αναφέρεται, όταν συνέβη η παράσυρση δεν υπήρχε κανείς μαζί του.

Η διακομιδή και η σοβαρότητα της κατάστασης

Αρχικά, το παιδί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι.

Μετά την επέμβαση, το κορίτσι μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Το σχεδόν τρίχρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την παράσυρση.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού οδήγησε στην άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ δείχνει το πόσο δύσσιμη παραμένει η πορεία των επόμενων ωρών.

Αναζητούνται οι γονείς του παιδιού

Οι Αρχές αναζητούν τους γονείς της ανήλικης, προκειμένου να συλληφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μέχρι το πρωί της Τετάρτης οι γονείς δεν είχαν αναζητήσει το παιδί.

Το γεγονός ότι το κορίτσι ήταν μόνο του στον δρόμο την ώρα του ατυχήματος έχει μπει στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε χωρίς συνοδεία στο σημείο.

Τι ισχύει για τον οδηγό

Ο οδηγός του ΙΧ είναι ένας 31χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, καθώς το τροχαίο δεν χαρακτηρίζεται θανατηφόρο.

Το όχημα φέρεται να εξερχόταν από γκαράζ τη στιγμή που παρέσυρε το παιδί.

Οι συνθήκες του ατυχήματος εξετάζονται, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για το σημείο, την κίνηση του οχήματος και την παρουσία του παιδιού στον δρόμο.