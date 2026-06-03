Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων – Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι

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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Παιανία, όπου ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε σε παρέα ανηλίκων, με έναν 17χρονο να νοσηλεύεται μετά από χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι.

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό βίας με θύματα ανηλίκους καταγράφηκε στην Παιανία, όπου ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε σε παρέα νεαρών.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας 17χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Πώς έγινε η επίθεση στην Παιανία

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος της ομάδας ήταν μια παρέα περίπου 10 νεαρών παιδιών που βρισκόταν στο σημείο.

Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν εναντίον των ανηλίκων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στην παρέα.

Τρεις από τους νεαρούς κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, όμως ένας 17χρονος δεν πρόλαβε να φύγει.

Ο σοβαρός τραυματισμός του 17χρονου

Ο 17χρονος δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι και σωριάστηκε στο έδαφος.

Το παιδί έφερε τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και εκδορές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η διακομιδή του στο «Γ. Γεννηματάς» έγινε με ίδια μέσα.

Ο νεαρός νοσηλεύεται μετά την επίθεση, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία λόγω της αγριότητας με την οποία εκδηλώθηκε.

Ξυλοδαρμός και κλοπή σε βάρος άλλου νεαρού

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θύμα της επίθεσης έπεσε και ακόμη ένα άτομο από την παρέα των ανηλίκων.

Ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε, ενώ οι δράστες του αφαίρεσαν τα παπούτσια.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Η επίθεση δεν περιορίστηκε μόνο στον σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου, αλλά περιλάμβανε και πράξεις βίας και κλοπής σε βάρος άλλου μέλους της παρέας.

Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης και έχουν προχωρήσει σε 9 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι.

Οι νεαροί εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα στην οδό Αναπαύσεως στην Παιανία, κοντά στο κοιμητήριο.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Αναζητούνται ακόμη 21 άτομα

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η ομάδα που επιτέθηκε στους ανηλίκους αριθμούσε περίπου 30 άτομα.

Μετά τις 9 συλλήψεις, οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη 21 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η ασφάλεια Παιανίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στόχος των ερευνών είναι να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου και να συμπληρωθεί η εικόνα για το πώς οργανώθηκε και εκδηλώθηκε η επίθεση.

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο οπαδικής βίας

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το σενάριο της οπαδικής βίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί οριστική απάντηση για το τι προηγήθηκε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων βίας με εμπλοκή ανηλίκων, οι οποίες προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η κατάσταση του 17χρονου που τραυματίστηκε με ρόπαλο παραμένει στο επίκεντρο της υπόθεσης.