Τραγωδία με νεκρό 15χρονο σε τροχαίο με μηχανάκι

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα, με 15χρονο αναβάτη δίκυκλου να χάνει τη ζωή του στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, με έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου.

Το τραγικό περιστατικό έγινε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 15χρονος ήταν αναβάτης δίκυκλου, το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Μετά την εκτροπή, ο νεαρός βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες εκτροπής του δίκυκλου στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου.