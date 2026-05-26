Πανεπιστημιακοί για ΑΠΘ: Αντιδράσεις για «φαραωνικό σχέδιο» νέων κτιρίων στην πανεπιστημιούπολη

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του ΑΠΘ και του Ελληνικού Δημοσίου για την παράταση παραχώρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών, στο σχέδιο εντάσσεται και η δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της πανεπιστημιούπολης.

Η Συσπείρωση κάνει λόγο για «καταστροφική και μη αναστρέψιμη παρέμβαση», θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για τη χωροθέτηση του σχεδίου, τη θεσμική διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον κίνδυνο εξάντλησης των τελευταίων διαθέσιμων αδόμητων χώρων του πανεπιστημίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Συσπείρωση εκπαιδευτικών:

Η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την παράταση παραχώρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ στο ΑΠΘ είναι ανεπίτρεπτο να αποτελεί «δούρειο ίππο» για μια καταστροφική και μη αναστρέψιμη παρέμβαση στην πανεπιστημιούπολη. Στο αρχικό σχέδιο παράτασης της παραχώρησης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ προστέθηκε εκ των υστέρων η ίδρυση «Αριστοτέλειου Βιοϊατρικού Κέντρου» εντός της πανεπιστημιούπολης με την κατασκευή δύο νέων κτιρίων και ενός «Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου». Πρόκειται για αναπροσαρμογή της πρότασης των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικού «hub» που αρχικά είχε χωροθετηθεί στο αγρόκτημα του ΑΠΘ, πρόταση η οποία συνάντησε την καθολική αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου μας και αποσύρθηκε. Επισημαίνεται ότι, ενώ η πρόταση παραχώρησης του κτιριακού συγκροτήματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ στο ΑΠΘ έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΠΘ, η νέα πρόταση καταψηφίστηκε από τα μισά εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

Για ποιους λόγους ο κ. Πρύτανης επιμένει εμφατικά σε ένα φαραωνικό σχέδιο κατασκευής νέων κτιρίων βάσει μιας πρότασης που έχει ήδη αποδοκιμαστεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου μας;

Πώς εξασφαλίζεται η ισότιμη ανάπτυξη των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ, όταν θα εξαντληθούν οι τελευταίοι διαθέσιμοι αδόμητοι χώροι εντός της πανεπιστημιούπολης για την κατασκευή κτιρίων που αφορούν μόνον μία από τις έντεκα Σχολές;

Είναι θεσμικά αποδεκτό να στέλνει ο κ. Πρύτανης εσπευσμένα την εισήγηση της εν λόγω πρότασης στο Συμβούλιο Διοίκησης στις 20 Μαΐου 2026 για έκτακτη συνεδρίαση την 21η Μαΐου;

Οι επιλογές του κ. Πρύτανη και στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα δυστυχώς ομοιάζουν με τη διαχείριση θεμάτων και στο πλαίσιο της Συγκλήτου, όπου έχει προβεί σε σοβαρά θεσμικά ατοπήματα. Ατοπήματα, που έχουν δημοσίως καταδειχθεί από τον ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, έχουν απασχολήσει τον Τύπο, εκθέτουν το ΑΠΘ και πλήττουν το κύρος του.

Ζητάμε

(1) Σεβασμό στη βούληση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και στη θεσμικά ορθή λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων του ΑΠΘ.

(2) Να προχωρήσει αυτόνομα η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

(3) Τυχόν προτάσεις και σχέδια που αφορούν τους χώρους του ΑΠΘ να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και αποφάσεων στη Σύγκλητο, κατόπιν διαβούλευσης με τα Τμήματα και τις Σχολές που τους αφορούν.