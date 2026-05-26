Πανελλήνιες 2026: Μέτρο για ησυχία κοντά στα εξεταστικά κέντρα – Δείτε τι ανακοίνωσε Δήμος

Πίνακας περιεχομένων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δεν θα χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των Πανελληνίων, με στόχο την ησυχία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

Η απόφαση θα ισχύσει από τις 27 Μαΐου έως και τις 8 Ιουνίου 2026, με στόχο να διασφαλιστούν συνθήκες ησυχίας, ασφάλειας και απρόσκοπτης πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Το μέτρο για την περίοδο των εξετάσεων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού προχωρά σε μια στοχευμένη παρέμβαση, αναγνωρίζοντας ότι η περίοδος των Πανελληνίων είναι από τις πιο απαιτητικές στιγμές για χιλιάδες νέους.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή αποφάσισε να παγώσει τη χορήγηση αδειών που αφορούν εκσκαφές και διακοπές κυκλοφορίας για το διάστημα των εξετάσεων.

Στόχος η ησυχία και η ασφαλής πρόσβαση

Η απόφαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου περιβάλλοντος για τους υποψηφίους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην προσπάθειά τους χωρίς πρόσθετη όχληση.

Παράλληλα, το μέτρο συνδέεται με την ανάγκη να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση στα εξεταστικά κέντρα, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειες που τους συνοδεύουν μέσα σε ημέρες αυξημένης πίεσης.

Το πρόβλημα της ηχορύπανσης στις πόλεις

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον όπου η υπερβολική ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε σταθερό στοιχείο της καθημερινότητας.

Οι κάτοικοι των πόλεων συχνά έρχονται αντιμέτωποι με έντονο θόρυβο, ενώ η ησυχία θεωρείται πλέον ένα πολύτιμο και συχνά δυσεύρετο αγαθό. Χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των έργων, κάθε μέτρο που μειώνει την όχληση κατά τις εξετάσεις αποκτά πρόσθετη αξία.

Το κάλεσμα προς εργολήπτες και φορείς

Ο Δήμος καλεί εργολήπτες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να προγραμματίσουν τις εργασίες τους εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο ζητείται η συμβολή όλων στην κοινή προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ώστε οι ημέρες των εξετάσεων να κυλήσουν με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις και οχλήσεις.

Η σημασία της πρωτοβουλίας

Η κίνηση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έχει πρακτικό αντίκτυπο, αλλά και ισχυρό συμβολισμό, καθώς δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηρίζει τους πολίτες και μέσα από στοχευμένες αποφάσεις της καθημερινότητας.

Για λίγες ημέρες, η προτεραιότητα δίνεται στην ηρεμία των υποψηφίων, ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες συγκέντρωσης στην προσπάθειά τους για το επόμενο βήμα της ζωής τους.