Καύσιμα: Σε ποιό νησί η βενζίνη ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ/λίτρο

Πίνακας περιεχομένων

Οι τιμές στα καύσιμα κινούνται ανοδικά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να φτάνει τα 2,14 ευρώ το λίτρο και ακόμη υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε νησιωτικές περιοχές.

Τα καύσιμα καταγράφουν νέα άνοδο, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να βρουν λύση, με τις τιμές της βενζίνης να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρουσίασε το Mega, η σημερινή ημέρα είναι η ακριβότερη από την έναρξη του πολέμου ως προς τις τιμές της βενζίνης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή έχει αγγίξει τα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Η μέση τιμή και η εικόνα στην αγορά

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αποτυπώνεται πλέον και στη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης. Το 2,14 ευρώ το λίτρο δείχνει τη νέα πίεση που δέχονται οι καταναλωτές στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις και την αβεβαιότητα που παραμένει, καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι όσο δεν υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

Οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στην Αθήνα, η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,121 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Η τιμή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στη μέση πανελλαδική εικόνα.

Στη Θεσσαλονίκη, η τιμή φτάνει τα 2,127 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Πάτρα καταγράφεται στα 2,126 ευρώ το λίτρο. Οι τρεις μεγάλες πόλεις εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους, αλλά όλες κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Ακριβότερη η εικόνα στα νησιά

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στις Κυκλάδες, η τιμή φτάνει τα 2,283 ευρώ το κιλό, ενώ στα Δωδεκάνησα καταγράφεται στα 2,219 ευρώ το κιλό. Στην Κεφαλλονιά, η τιμή διαμορφώνεται στα 2,198 ευρώ το κιλό.

Η Σαντορίνη πάνω από τα 2,5 ευρώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Σαντορίνη ξεπέρασε το «φράγμα» των 2,5 ευρώ. Η τιμή αυτή δείχνει την ένταση των αυξήσεων σε περιοχές όπου το κόστος εμφανίζεται ακόμη υψηλότερο.

Οι νησιωτικές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων τιμών, με τους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Οι εκτιμήσεις που μεταφέρονται στο ρεπορτάζ δείχνουν ότι οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η αγορά καυσίμων παραμένει σε κλίμα αβεβαιότητας, με την εξέλιξη των διεθνών διαπραγματεύσεων να θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για το αν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στις τιμές της βενζίνης.