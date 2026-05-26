Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σε ποιές περιοχές μπορείτε να κάνετε έως 12 διανυκτερεύσεις

Πίνακας περιεχομένων

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με 300.000 επιταγές, επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ ξεκίνησε ήδη, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων την περασμένη Παρασκευή, 22 Μαΐου.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, και έχει διάρκεια 13 μηνών. Η έναρξή του έγινε στις 23 Μαΐου 2026 και η λήξη του έχει οριστεί για τις 22 Ιουνίου 2027.

Οι διανυκτερεύσεις που προβλέπει το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Η κράτηση γίνεται μετά από συνεννόηση με τον πάροχο.

Για τη διαμονή προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ανάλογα με την περίπτωση. Το voucher χρησιμοποιείται για την επιδότηση της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πού προβλέπονται περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων. Στις περιοχές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο τη διαμονή, αλλά επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι δωρεάν. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων.

Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Οι αυξημένες επιδοτήσεις σε συγκεκριμένες περιόδους

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 29 Μαΐου

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για την περίοδο των Χριστουγέννων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιανουαρίου 2027.

Αυξημένη κατά 20% είναι επίσης η επιδότηση για την περίοδο του Πάσχα, από τις 23 Απριλίου 2027 έως τις 9 Μαΐου 2027. Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο.

Πώς γίνονται οι κρατήσεις στα καταλύματα

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη που έχουν Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους για την κράτηση δωματίων.

Με την άφιξή τους στο κατάλυμα, ο πάροχος ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών. Στη συνέχεια υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πάροχος ενεργοποιεί τις επιταγές μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πότε μπορούν να κάνουν διακοπές τα ωφελούμενα μέλη χωρίς τον δικαιούχο

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη χωρίς να συνοδεύονται από τον δικαιούχο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει για παιδιά άνω των 18 ετών και για συζύγους δικαιούχων.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει επίσης για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, όταν συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου, είτε πρόκειται για ωφελούμενο μέλος είτε όχι. Η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί από τους δικαιούχους ή, με νόμιμη εξουσιοδότηση, από ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή από συζύγους των δικαιούχων.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν ξεχωριστές διακοπές

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν.

Επίσης, παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών δεν μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς τους δικαιούχους ή χωρίς τους συζύγους τους, είτε αυτοί είναι ωφελούμενα μέλη είτε όχι.

Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης

Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος θελήσει να φύγει από το κατάλυμα πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησης. Τη μία την καταθέτει στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησης ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση.

Ο πάροχος, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης πριν από το check out ή ταυτόχρονα με αυτό. Παράλληλα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.

Σε περίπτωση που οι διακοπές πραγματοποιούνται από ωφελούμενους χωρίς τον δικαιούχο, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Τι ισχύει για τα περσινά vouchers

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις επιταγές τους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα και δεν έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα το voucher τους.