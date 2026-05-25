Σπίτι μου: Έρχεται νέος κύκλος του προγράμματος; Τα σενάρια

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ενώ το «Σπίτι μου ΙΙ» έχει παραταθεί έως το τέλος Αυγούστου και εμφανίζει υψηλή απορρόφηση.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για έναν νέο κύκλο στεγαστικής ενίσχυσης.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 25/5 στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για την υλοποίηση ακόμη ενός αντίστοιχου προγράμματος, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Το μήνυμα για νέο κύκλο στεγαστικής πολιτικής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και απέκλεισε, το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος τύπου «Σπίτι μου». Η τοποθέτησή του κράτησε ανοιχτό το θέμα, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να ανακοινώσει κάτι, προσθέτοντας όμως ότι «σ’ αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε». Η αναφορά αυτή συνδέθηκε με την πιθανότητα αξιοποίησης οικονομικών δυνατοτήτων για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Η παράταση στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Την ίδια ώρα, το «Σπίτι μου ΙΙ» έχει πάρει παράταση έως το τέλος του Αυγούστου. Η παράταση αυτή διατηρεί ενεργό το πρόγραμμα για τους δικαιούχους που βρίσκονται στη διαδικασία αξιοποίησής του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία στεγαστικής πολιτικής. Στόχος του είναι να δώσει σε νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και την απορρόφηση

Η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει αναφέρει ότι το «Σπίτι μου ΙΙ» διαθέτει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η απορρόφηση του προγράμματος φτάνει το 89%.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 11.500 συμβασιοποιήσεις. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν την πορεία του προγράμματος, το οποίο παραμένει σε εξέλιξη μετά την παράταση έως το τέλος Αυγούστου.

Τι ισχύει για τους δικαιούχους

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαβεβαίωση ότι οι δικαιούχοι που έχουν ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσουν το «Σπίτι μου ΙΙ» εξαιτίας καθυστερήσεων που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους.

Όπως έχει επισημανθεί, κανείς δικαιούχος που έχει κάνει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσει το πρόγραμμα επειδή καθυστέρησαν συμβολαιογραφικές πράξεις, έλεγχοι ή διαδικασίες της αγοράς.

Η στεγαστική διάσταση του προγράμματος

Το «Σπίτι μου ΙΙ» συνδέεται με την προσπάθεια στήριξης νέων ανθρώπων και νέων ζευγαριών στην απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος.

Η πιθανότητα ενός νέου κύκλου, όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, παραμένει υπό εξέταση. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για νέο πρόγραμμα, παρά μόνο η αναφορά ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.