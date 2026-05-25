Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι δείχνει η χονδρική τιμή για τα τιμολόγια Ιουνίου

Πίνακας περιεχομένων

Η χονδρική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα κινείται οριακά πάνω από τον Απρίλιο, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια για ουσιαστικές αλλαγές στα πράσινα τιμολόγια του Ιουνίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει στο επίκεντρο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η πορεία της χονδρικής τιμής δείχνει τάση σταθεροποίησης στα τιμολόγια λιανικής ενόψει Ιουνίου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η τιμή χονδρικής κινείται μέχρι στιγμής στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 88 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μεταβολή θεωρείται οριακή, ωστόσο σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο, όταν η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 81 ευρώ, καταγράφεται άνοδος.

Τι δείχνει η χονδρική τιμή για τον Ιούνιο

Η σχεδόν αμετάβλητη εικόνα στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζει τις προσδοκίες για μεγάλες διαφοροποιήσεις στα τιμολόγια λιανικής. Το κόστος χονδρικής παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση των τελικών τιμών.

Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στα πράσινα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο. Η αγορά κινείται σε επίπεδα κοντά σε εκείνα του Απριλίου, γεγονός που ενισχύει την εικόνα συγκράτησης των τιμών.

Η σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και τον περσινό Μάιο

Η χονδρική τιμή των 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα εμφανίζει ελάχιστη διαφοροποίηση σε σχέση με τα 88 ευρώ του προηγούμενου μήνα. Η διαφορά αυτή δεν δείχνει, με τα σημερινά δεδομένα, έντονη μεταβολή στο κόστος που περνά στα τιμολόγια λιανικής.

Η εικόνα αλλάζει όταν η σύγκριση γίνεται με τον περσινό Μάιο. Τότε η τιμή είχε φτάσει τα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που σημαίνει ότι σε ετήσια βάση η χονδρική εμφανίζεται αυξημένη.

Πώς θα πάρετε έκπτωση έως 70% στο ρεύμα

Το σενάριο σταδιακών αυξήσεων λόγω φυσικού αερίου

Στην αγορά φυσικού αερίου εξετάζεται ένα σενάριο που θέλει τους προμηθευτές να κινούνται προληπτικά από τον Ιούνιο. Ο φόβος για πιθανή εκτόξευση των τιμών μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακές αυξήσεις των τιμολογίων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μια τέτοια επιλογή θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς οι ανατιμήσεις εφαρμόζονται σταδιακά και όχι απότομα. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι περιορίζονται οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η σύνδεση χονδρικής και λιανικής αγοράς

Η σχέση ανάμεσα στη χονδρική και τη λιανική τιμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Green Tank, ο βαθμός συσχέτισης των δύο αγορών την τελευταία διετία έφτασε στο 0,63.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι μεταβολές στη χονδρική αγορά έχουν σημαντική βαρύτητα στη διαμόρφωση των τιμών που βλέπουν οι καταναλωτές. Παρότι δεν πρόκειται για απόλυτη ταύτιση, η συσχέτιση αποτυπώνει μια κρίσιμη τάση για τα τιμολόγια λιανικής.

Power Pass: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για νέο επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος

Ο ρόλος της παραγωγής από φυσικό αέριο

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση της χονδρικής τιμής με την ωριαία ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Ο σχετικός δείκτης έφτασε πέρυσι στο 0,69, δείχνοντας τη στενή εξάρτηση των τιμών από την παραγωγή που βασίζεται στο ορυκτό καύσιμο.

Στην πράξη, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι αυξημένη, τα πράσινα τιμολόγια του επόμενου μήνα τείνουν να γίνονται ακριβότερα. Αντίθετα, όταν η παραγωγή από αέριο μειώνεται, οι τιμές λιανικής τείνουν να αποκλιμακώνονται.

Οι αποκλίσεις που καταγράφηκαν την τελευταία διετία

Παρά τη στενή σχέση χονδρικής και λιανικής, την τελευταία διετία υπήρξαν και περίοδοι όπου η εικόνα δεν κινήθηκε με τον αναμενόμενο τρόπο. Καταγράφηκαν περιπτώσεις στις οποίες, ενώ η χονδρεμπορική τιμή είχε μειωθεί τον προηγούμενο μήνα, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων αυξήθηκε.

Η απόκλιση αυτή ανάμεσα στη χονδρική και στη λιανική τιμή των πράσινων τιμολογίων έγινε πιο έντονη κατά το δεύτερο μισό του 2025. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, πέρα από τη χονδρική αγορά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τελική εικόνα των τιμολογίων.