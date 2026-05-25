ΣΟΚ! Κατέρρευσε ταβάνι σε σχολείο και τραυμάτισε μαθητές – 22 δάσκαλοι στο στόχαστρο

Η πειθαρχική δίωξη 22 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ανατολικής Αττικής, μετά την κατάρρευση τμήματος ταβανιού σε σχολική αίθουσα.

Οι δάσκαλοι καταγγέλλουν ότι επιχειρείται μετακύλιση ευθυνών για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων στον σύλλογο διδασκόντων, ενώ κάνουν λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης και για στοχοποίηση των εκπαιδευτικών αντί για διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών.

Η υπόθεση που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Το περιστατικό αφορά την πτώση τμήματος ταβανιού σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά το συμβάν, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε σε πειθαρχικές διώξεις σε βάρος 22 δασκάλων.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι αντί να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για την κατάσταση των σχολικών υποδομών, οι ευθύνες μεταφέρονται στους ίδιους τους δασκάλους του σχολείου.

Οι καταγγελίες για στοχοποίηση των δασκάλων

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για αδιανόητη στοχοποίηση και υποστηρίζουν ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε έναν «πόλεμο κατά των δασκάλων». Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, η Διοίκηση επιχειρεί να αποσείσει την ευθύνη από τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση των σχολείων.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών περιγράφεται μια εικόνα στην οποία, όπως αναφέρεται, τα ουσιαστικά ζητήματα των υποδομών δεν αντιμετωπίζονται, ενώ προωθείται μια ΕΔΕ που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του σχολείου.

Αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου

Οι κλήσεις σε απολογίες έχουν, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, καθημερινές συνέπειες στη σχολική ζωή. Πολλοί δάσκαλοι απουσιάζουν λόγω των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην παρουσία τους στις τάξεις.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση αυτή αφήνει μαθητές εκτός τάξης και προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στο παιδαγωγικό κλίμα. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η ΕΔΕ δεν περιορίζεται σε μια διοικητική διαδικασία, αλλά διαταράσσει την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του κτιρίου

Την ίδια ώρα, οι δάσκαλοι καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει σαφής δέσμευση από τη δημοτική αρχή για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Επισημαίνουν ότι τα ταβάνια σε πολλές αίθουσες εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνα.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι κανένα αρμόδιο στέλεχος δεν επισκέφθηκε ουσιαστικά τον χώρο, ώστε να διαπιστώσει την έκταση του προβλήματος. Για τους εκπαιδευτικούς, το ζήτημα της κτιριακής ασφάλειας παραμένει στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η κινητοποίηση στις 27 Μαΐου

Για τις 27 Μαΐου έχει οργανωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο, με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών. Για τη διευκόλυνση της κινητοποίησης προβλέπεται δίωρη στάση εργασίας.

Οι δάσκαλοι ζητούν να παγώσουν άμεσα όλες οι διώξεις και να δοθούν επίσημα τα πορίσματα των ερευνών. Παράλληλα, ζητούν να αναλάβουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι την ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Το πλαίσιο των πειθαρχικών διαδικασιών

Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την υπόθεση με μια ευρύτερη, όπως τη χαρακτηρίζουν, κλιμακούμενη πολιτική διώξεων. Αναφέρουν ότι ολόκληροι σύλλογοι διδασκόντων βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, υπάρχουν και προηγούμενα περιστατικά, ενώ σημειώνουν ότι η κατάσταση «έχει ξεπεράσει κάθε λογική». Στο επίκεντρο της κριτικής τους βρίσκεται η θέση ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολείων δεν μπορεί να μεταφέρεται στους εκπαιδευτικούς.