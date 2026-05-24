Μητσοτάκης για Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας : Νωρίτερα οι θέσεις μαθητείας για το 2026-2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, στην οποία στάθηκε και σε ζητήματα Παιδείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», τονίζοντας ότι για το 2026-2027 η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με στόχο περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Σημαντική για την αγορά εργασίας, όμως, είναι και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Ένας τρόπος να χτίζουμε αυτή τη σύνδεση είναι και το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», όπου για το 2026-2027 ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος μας είναι όλο και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η οικονομία και η παραγωγή.

Υπενθυμίζεται οτι το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, ενώ η περίοδος μάθησης στον εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι μαθητευόμενοι, κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δικαιούνται 12 ημέρες Κανονική Άδεια και υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα. Ο δε χρόνος ασφάλισής είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση προς τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσφορά θέσεων μαθητείας για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2026-2027, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενδυνάμωση του θεσμού της μαθητείας.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, οι δημόσιοι φορείς καλούνται να καταχωρίσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας για την περίοδο 2026-2027 από 27/04/2026 έως και 14/06/2026 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr. Με τη συμμετοχή τους, οι φορείς συμβάλλουν ενεργά στη στήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των νέων.

Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα σχήματα μαθητείας ενηλίκων στη χώρα, με ευρεία αποδοχή τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του, παρέχοντας στους μαθητευόμενους τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής εμπειρίας σε αυθεντικό εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη θεωρητική κατάρτιση στην εκπαιδευτική δομή, βάσει εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία για την υποβολή θέσεων μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

