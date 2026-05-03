Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο

Πίνακας περιεχομένων

Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των αναφορών του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Αφορμή αποτέλεσαν τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, μια εξέλιξη που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τοπίου στη χώρα.

Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό –και δυνητικά διεθνές– εκπαιδευτικό κέντρο, προσελκύοντας φοιτητές από το εξωτερικό και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομία και την αγορά εργασίας.

Μαζί με τον φίλο, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εγκαινιάσαμε το παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα, στο Ελληνικό. Είναι ένα από τα πλέον 4 μη κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην πατρίδα μας -αδειοδοτημένα με αυστηρά κριτήρια από την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης- και προσφέρει προγράμματα σπουδών στα πεδία της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στις υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του UNIC Athens ήδη φοιτούν 280 προπτυχιακοί φοιτητές και με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Παράλληλα με την αυξημένη χρηματοδότηση, στελέχωση και εξωστρέφεια που έχουμε εξασφαλίσει για τα δημόσια ΑΕΙ, θέλουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό και γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα, σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, αλλά και στη συνέχεια να εργάζονται στην πατρίδα μας για να ενισχύσουν την εθνική οικονομία.

Τζούφη: Η κυβέρνηση κόβει κορδέλες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφήνοντας πίσω τη δημόσια παιδεία

Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να εργαστούν για την Ελλάδα του 2030.