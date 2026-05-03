Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς επηρεάζει θέσεις εργασίας και ανεργία

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ήδη την αγορά εργασίας, ωστόσο τα μέχρι τώρα στοιχεία από έρευνες σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν σενάρια μαζικής απώλειας θέσεων. Αντίθετα, οι εξελίξεις δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα, όπου οι αλλαγές συνοδεύονται από νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Παράλληλα, οι μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη διάρθρωση των επαγγελμάτων εντείνονται, καθώς οι εφαρμογές της ΑΙ επεκτείνονται σταδιακά. Η διαδικασία αυτή ξεκινά κυρίως από μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση μπορεί να κινηθεί ανοδικά.

Νέα επαγγέλματα και μετατόπιση δεξιοτήτων

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ταυτόχρονα δύο αντίρροπες τάσεις στην αγορά εργασίας. Από τη μία πλευρά, μειώνεται η ανάγκη για ειδικότητες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, ιδιαίτερα εκείνες που βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Από την άλλη, αναδύονται νέοι επαγγελματικοί ρόλοι που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΑΙ. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αναμένεται να δημιουργηθούν 69 εκατομμύρια νέες θέσεις έως το 2028, με έμφαση σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση και η ανάπτυξη λογισμικού.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της επανακατάρτισης

Η μετάβαση αυτή καθιστά την εκπαίδευση καθοριστικό παράγοντα για την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ η ανάγκη για συνεχή κατάρτιση ενισχύεται.

Η απόκτηση γνώσεων μέσω πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και προγραμμάτων επανακατάρτισης θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη των νέων θέσεων. Η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ΑΙ.

Παραγωγικότητα και επιπτώσεις στην οικονομία

Κεντρικό επιχείρημα όσων εκτιμούν ότι η απασχόληση θα ενισχυθεί είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη οδηγήσει σε μέση άνοδο της παραγωγικότητας κατά 4%, με τις μεγαλύτερες ωφέλειες να καταγράφονται σε επιχειρήσεις που κατάφεραν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στις λειτουργίες τους.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας συνδέεται άμεσα με υψηλότερους πραγματικούς μισθούς και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και σε προηγούμενες περιόδους τεχνολογικών αλλαγών, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για θετικές επιπτώσεις και στο μέλλον

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από την ΑΙ

Παρά τη γενικότερη σταθερότητα, ορισμένες ομάδες εργαζομένων εμφανίζουν μεγαλύτερη έκθεση στις αλλαγές. Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς σε επαγγέλματα που είναι πιο ευάλωτα στην αυτοματοποίηση, με τους νέους ηλικίας 22 έως 27 ετών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μεταβολή από το 2023.

Ωστόσο, πέρα από αυτή την ηλικιακή κατηγορία, δεν προκύπτουν ενδείξεις ευρείας αναστάτωσης στην αγορά εργασίας. Η επίδραση της ΑΙ φαίνεται να είναι πιο στοχευμένη, επηρεάζοντας συγκεκριμένους τομείς και όχι το σύνολο της απασχόλησης.Η τρέχουσα μετάβαση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η περίοδος ανάπτυξης του διαδικτύου. Από το 1990 έως το 2000, η παραγωγικότητα αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας σε ετήσιο ρυθμό 3%.

Την ίδια περίοδο, δημιουργήθηκε αυξημένη ζήτηση για ειδικότητες σε τομείς όπως το λογισμικό, η επιστήμη δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια. Αντίστοιχα, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια πορεία, μετασχηματίζοντας την αγορά εργασίας και δημιουργώντας νέες ανάγκες.