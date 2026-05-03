Νέο νομοσχέδιο για τράπεζες: Όρια χρέωσης και προστασία δανειοληπτών

Νομοσχέδιο για δάνεια έως 100.000 ευρώ βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα», θέτοντας όρια χρέωσης και δικαίωμα υπαναχώρησης για τους δανειολήπτες.

Παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στις συναλλαγές με τις τράπεζες προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της πρώτης ανασκόπησης του Μαΐου στο Facebook. Όπως τόνισε, βρίσκεται ήδη έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να βάλει σαφή όρια και κανόνες στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων.

Οι νέες ρυθμίσεις επικεντρώνονται κυρίως στα δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με στόχο να μπει τέλος σε καταχρηστικές πρακτικές και «ψιλά γράμματα». Παράλληλα, εισάγονται συγκεκριμένα όρια στο συνολικό ποσό αποπληρωμής, καθώς και δικλείδες ασφαλείας που επιτρέπουν στον δανειολήπτη να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών.

Τράπεζες: Έρχεται «κόφτης» στις χρεώσεις

Μένοντας όμως στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.

Καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών στο στόχαστρο – Τι καταγγέλλεται

Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί. Είναι ρυθμίσεις που θεωρώ ότι δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους.