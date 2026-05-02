Ελληνική Λύση: Ερώτηση για μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΣΑΕΚ – Τι απαντά το Υπουργείο

Ερώτηση βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΣΑΕΚ και σαφής απάντηση του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή.

Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΣΑΕΚ αποτέλεσαν αντικείμενο κοινοβουλευτικής παρέμβασης από την Ελληνική Λύση, με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή και ζητούσε διευκρινίσεις για το δικαίωμα συμμετοχής διευθυντών και υποδιευθυντών στη σχετική διαδικασία. Το Υπουργείο Παιδείας απάντησε επίσημα, ξεκαθαρίζοντας το ισχύον πλαίσιο.

Η ερώτηση ανέδειξε το ζήτημα της εξαίρεσης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με το Υπουργείο να δίνει σαφή απάντηση βασισμένη στη νομοθεσία και σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η ερώτηση της Ελληνικής Λύσης

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση κατατέθηκε από βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έθεσε το θέμα του αποκλεισμού διευθυντών και υποδιευθυντών που υπηρετούν σε ΣΑΕΚ από τη διαδικασία μετάταξης.

Στην ερώτηση επισημαινόταν ότι εκπαιδευτικοί με πολυετή εμπειρία και θέσεις ευθύνης δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις μετατάξεις, γεγονός που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία, δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στη Βουλή, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κενό στη νομοθεσία και ότι η εξαίρεση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών είναι ρητή και προβλεπόμενη.

Βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διευθυντές και υποδιευθυντές που υπηρετούν σε ΣΑΕΚ ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία μετάταξης.

Το νομικό πλαίσιο και η ερμηνεία του

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι θέσεις διευθυντή και υποδιευθυντή στις ΣΑΕΚ διέπονται από ειδικό καθεστώς. Οι εκπαιδευτικοί που τις κατέχουν επιστρέφουν αυτοδίκαια στον αρχικό τους φορέα μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί σταθερή επιλογή του νομοθέτη και διατηρείται σε όλες τις τροποποιήσεις του σχετικού νόμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο αποκλεισμός από τις μετατάξεις δεν είναι τυχαίος αλλά συνειδητός.

Καμία αλλαγή στο ισχύον καθεστώς

Με βάση την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, δεν προβλέπεται τροποποίηση του πλαισίου που ισχύει για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε ΣΑΕΚ.

Η θέση αυτή αποσαφηνίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες δομές παραμένουν εκτός της διαδικασίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας της υπηρεσίας ή της εμπειρίας τους.