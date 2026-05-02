e-ΕΦΚΑ: Διαθέσιμη η εκτύπωση ενημερωτικού δωροσήμου online – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου», στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Από την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν το Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα.
Πού θα βρείτε την υπηρεσία
Η υπηρεσία Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς», με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, καθώς επιτυγχάνονται:
Η ενσωμάτωση της διαχείρισης Δωροσήμου στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του Φορέα
Η σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στις Τοπικές Διευθύνσεις
Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των ασφαλισμένων».
