ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για Πολλαπλό βιβλίο: Το Βατερλώ μιας «μεταρρύθμισης»

Πίνακας περιεχομένων

Ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες, θέτοντας ζητήματα αξιοπιστίας, διαφάνειας και διοικητικής επάρκειας.

Σοβαρές αιχμές για την πορεία του «πολλαπλού βιβλίου» διατυπώνει ο Στέφανος Παραστατίδης, με κοινοβουλευτική ερώτηση που φέρνει στο προσκήνιο τα προβλήματα εφαρμογής μιας μεταρρύθμισης που είχε παρουσιαστεί ως κομβική για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του μέτρου, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σκιαγραφούν, σύμφωνα με τον ίδιο, μια προβληματική εικόνα, η οποία απέχει από τον αρχικό σχεδιασμό. Η υπόθεση επανέρχεται στο κοινοβουλευτικό πεδίο, με αιτήματα για πλήρη ενημέρωση και διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία, το κόστος και τις διαδικασίες αξιολόγησης του εγχειρήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας:

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Κιλκίς και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης για την πορεία του «πολλαπλού βιβλίου».

Η ερώτηση του Σ. Παραστατίδη αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα λειτουργίας, διαχειριστικής ανεπάρκειας, αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου, μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά το σχολείο, εμφανίζει σημαντικές δυσλειτουργίες και αποκλίσεις από τον αρχικό της στόχο.

Τα στοιχεία από την πλατφόρμα «Μελίσπη» δείχνουν ότι σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα υπάρχει μία μόνο εγκεκριμένη πρόταση ή και καμία, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη την έννοια της επιλογής.

Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, παραβίαση προδιαγραφών και στρεβλώσεις στη διαδικασία αξιολόγησης.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εντείνουν τα ερωτήματα για τη συνολική διαχείριση του έργου, καθώς οι πρόσφατες παραιτήσεις στη διοίκησή του αναδεικνύουν ζητήματα σταθερότητας και διοικητικής επάρκειας.

Με την ερώτηση ζητείται πλήρης και αναλυτική ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις προδιαγραφών, αθέμιτο ανταγωνισμό στρεβλώσεις στην αξιολόγηση, καθώς και για τα πορίσματα στα οποία έχει καταλήξει το Υπουργείο για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση ή εγκρίθηκε μία μόνο.

Ζητείται, τέλος, πλήρης αποτύπωση του οικονομικού κόστους του έργου μέχρι σήμερα, η εκτίμηση του τελικού κόστους και ο τρόπος με τον οποίο αποτιμάται σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει.

Ο Στέφανος Παραστατίδης επισημαίνει ότι όσα συμβαίνουν με το πολλαπλό βιβλίο ουσιαστικά ναρκοθετούν την υλοποίηση μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης διαμορφώνοντας – με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας – ένα περιβάλλον χωρίς προετοιμασία και υποστήριξη και ένα αδιαφανές και ανοργάνωτο πλαίσιο εφαρμογής.

Η συνολική εικόνα καταλήγει η ερώτηση, είναι αυτή ενός έργου με πολυετή καθυστέρηση, διοικητικό αλαλούμ, με σοβαρές καταγγελίες για τη διαδικασία και έλλειμμα παιδαγωγικής προετοιμασίας δηλαδή ενός έργου που αντί να ενισχύει το σχολείο, θέτει σε δοκιμασία και υποθηκεύει το μέλλον ενός σημαντικού θεσμού.