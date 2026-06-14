Μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία: Εκπαιδευτικοί στις εξετάσεις χωρίς αποζημίωση

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Απλήρωτη εργασία και οικονομική επιβάρυνση καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Πειραιά για τους εκπαιδευτικούς μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

Η Ένωση ζητά να θεσμοθετηθεί άμεσα αμοιβή και αποζημίωση για όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα εξεταστών, διορθωτών και επιτηρητών, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής ή εστίασης

Για τη συμμετοχή συναδέλφων/ισσών μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων/ισσών ειδικοτήτων μουσικής και καλλιτεχνικών, για τη θεσμοθέτηση αμοιβής/αποζημίωσής τους ως εξεταστών, διορθωτών και επιτηρητών στις εισαγωγικές εξετάσεις που δίνουν χιλιάδες μαθητές/τριες για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία όλης της χώρας.

Υπογραμμίζουμε, ότι για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται για τα μεν μουσικά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (φέτος 16-18 Ιουνίου) για τα δε καλλιτεχνικά το κάθε σχολείο καθορίζει το δικό του πρόγραμμα αλλά πάντα εντός του μήνα Ιουνίου, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούν τους συναδέλφους να στελεχώσουν τις επιτροπές σε σχολείο διαφορετικό απ’ αυτό που υπηρετούν (πχ. συνάδελφοι από το μουσικό σχολείο του Πειραιά μπορεί να στέλνονται ακόμα και στο μουσικό σχολείο στην Παλλήνη ή συνάδελφοι του καλλιτεχνικού σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο καλλιτεχνικό σχολείο στο Γέρακα – 33 χιλιόμετρα μακριά από τα σχολεία τους!), ακόμα και σε διαφορετικό νομό για την επαρχία, σε απόσταση δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιομέτρων χωρίς αποζημίωση ή έστω κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εστίασης.

Με τον τρόπο αυτό, έχει παγιωθεί ένα καθεστώς απλήρωτης εργασίας ακόμα και εκτός έδρας, με οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των συναδέλφων, «πατώντας» πάνω στο δεδομένο φιλότιμο και στις θυσίες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν τους μαθητές τους.

Τα παραπάνω, εντάσσονται στο πνεύμα της γενικότερης απαξίωσης και υποβάθμισης των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων όλου του κλάδου, που υποφέρει από τους εξευτελιστικούς μισθούς, τα πανάκριβα έξοδα διαβίωσης και ενοικίων, τις περικοπές του 13ου-14ου μισθού και του μισθολογικού κλιμακίου 2016-2017, τη συνεχιζόμενη καταβολή της -λεγόμενης- εισφοράς αλληλεγγύης, κ.λπ.. Και, βεβαίως, ακολουθεί τη συνολικότερη υποβάθμιση της μουσικής και των καλλιτεχνικών στα σχολεία.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά απαιτεί εδώ και τώρα να λυθεί το ζήτημα για καταβολή των εξόδων και αξιοπρεπούς αποζημίωσης για τους συναδέλφους και γενικά όσους εμπλέκονται στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.