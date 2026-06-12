Ενδοσχολικές εξετάσεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, μετά την υψηλή ζήτηση και τις περισσότερες από 800.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Από τις 30 Ιουνίου 2026 το IRIS payments για προσωπική χρήση επεκτείνεται σε άμεσες διασυνοριακές πληρωμές εντός SEPA, μέσω του δικτύου EuroPA και μόνο με τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Χρηματοδότηση 115,85 εκατ. ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Παιδείας σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για συντηρήσεις, επισκευές μικρής κλίμακας και λειτουργική αναβάθμιση υποδομών.

Η ανώνυμη καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι

Στη Βουλή φτάνει το ζήτημα της φοίτησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία, μετά από καταγγελίες για πρακτικές άρνησης εγγραφής και ελλιπή διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις Πανελλήνιες 2026 δείχνουν ότι Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία, Οικονομία και Πληροφορική θα λειτουργήσουν ως βασικοί ρυθμιστές για την πορεία των φετινών βάσεων.

Νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει τις αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Το 4ο επιστημονικό πεδίο κρύβει επιλογές που δεν «φωνάζουν» πάντα μέσα από τα μόρια και τις βάσεις, αλλά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ο Γιάννης Βαφειαδάκης, πρόεδρος της ΟΕΦΕ, αναφέρει σε άρθρο του στα «ΝΕΑ» ότι οι Πανελλαδικές 2026 κινήθηκαν σε δύο ταχύτητες, με πτώση στα «ρετιρέ» των σχολών και μικρότερες μεταβολές στις λιγότερο δημοφιλείς.

Τα Μερομήνια δείχνουν ήπια έναρξη του καλοκαιριού τον Ιούνιο, αλλά έντονη ζέστη και παρατεταμένα κύματα καύσωνα μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα τέλη Ιουνίου και αργότερα για τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

Οι χαμηλές αποδοχές, το κόστος ζωής και η μείωση των αιτήσεων στον ΑΣΕΠ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα της μισθολογικής απαξίωσης των εκπαιδευτικών.

Για μία μόνο ημέρα, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, προκειμένου να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές προηγούμενης διαδικασίας.

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του MySchool προκαλούν αναστάτωση σε σχολικές μονάδες, με διευθυντές να καταγγέλλουν καθυστερήσεις, αποσυνδέσεις και αδυναμία ολοκλήρωσης βασικών διοικητικών εργασιών.

Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ έως τις 19 Ιουνίου αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αναστάτωση προκαλεί η διαφορετική εφαρμογή των κριτηρίων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2025-2026, με υποψηφίους να καταγγέλλεται ότι αποκλείστηκαν ενώ έμειναν κενές θέσεις στα ΑΕΙ.

Εκτός από τη διαμονή, προβλέπεται και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν το 25% της αξίας του εισιτηρίου.

Για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση 100% για τη μετακίνηση με ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν σε νησιωτικούς προορισμούς.

Μία 15χρονη διακομίστηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας σε κατάσταση μέθης.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 10/2026 που εκδόθηκε την Πέμπτη 11-06-2026 στις 11.30 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ενδοσχολικές εξετάσεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

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Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ έως τις 19 Ιουνίου αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων.