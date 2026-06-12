Ενδοσχολικές εξετάσεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα
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Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ έως τις 19 Ιουνίου αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων.
Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης των Λυκείων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη βασικού σταδίου της σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί για την επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.
Τι ισχύει για τα Λύκεια
Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια ολοκληρώνονται σήμερα για την Α’ και Β’ τάξη. Μετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας, οι σχολικές μονάδες θα προχωρήσουν στην έκδοση των αποτελεσμάτων.
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Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε, οι μαθητές και οι οικογένειές τους θα ενημερωθούν για την τελική εικόνα της σχολικής χρονιάς.
Πότε ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Γυμνάσια
Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια της χώρας.
Η ημερομηνία αυτή αφορά τόσο τους μαθητές που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις όσο και εκείνους που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο με τις απολυτήριες εξετάσεις.
Τέλος σχολικής χρονιάς για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία
Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία.
Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες κλείνει σταδιακά ο κύκλος της φετινής σχολικής χρονιάς για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τα Λύκεια να ολοκληρώνουν σήμερα τις προαγωγικές εξετάσεις και τα Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να ακολουθούν στις 15 Ιουνίου.
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