Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Πώς θα μάθετε τους βαθμούς με SMS στο κινητό

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Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα τέλη Ιουνίου και αργότερα για τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, καθώς η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπαίνει στην τελική της φάση. Μετά τις βαθμολογίες, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026, που θα καθορίσει τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθεί κάθε υποψήφιος.

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει και φέτος τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν τις βαθμολογίες τους χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν τα αποτελέσματα μόνο στα σχολεία ή στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Πότε αναμένονται βαθμολογίες και βάσεις

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναμένονται στα τέλη Ιουνίου. Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 τοποθετείται χρονικά προς το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Για τη φετινή διαδικασία, οι διαθέσιμες θέσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ανέρχονται σε 68.788. Την ίδια ώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογικά κέντρα και εκπαιδευτικούς δείχνουν ότι η αυξημένη δυσκολία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και να διαμορφώσει διαφορετική εικόνα στις σχολές υψηλής ζήτησης.

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Πώς θα γίνει η ενημέρωση με SMS

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των βαθμολογιών, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μέσω αυτής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι μαθητές θα λάβουν την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων γραπτό μήνυμα με τις βαθμολογίες τους. Σε δεύτερο χρόνο, όταν ανακοινωθούν οι Βάσεις, θα αποσταλεί νέο SMS με το τμήμα ή τη σχολή στην οποία εισάγονται.

Ποιους αφορά η υπηρεσία

Η υπηρεσία αφορά τόσο τους φετινούς υποψηφίους όσο και όσους διεκδικούν θέση μέσω του ποσοστού 10%, χωρίς νέα εξέταση. Πρόκειται για διαδικασία που διευκολύνει την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, ειδικά την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας του 10%, η ενημέρωση αφορά μόνο το αποτέλεσμα εισαγωγής. Δεν αποστέλλονται αναλυτικές βαθμολογίες, καθώς οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις.

Τι θα περιλαμβάνει το πρώτο μήνυμα

Το πρώτο SMS θα περιλαμβάνει τις βαθμολογίες στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Για όσους υποψηφίους απαιτείται, θα περιλαμβάνονται επίσης οι επιδόσεις σε ειδικά μαθήματα.

Στην ενημέρωση μπορούν να συμπεριληφθούν και βαθμολογίες σε πρακτικές δοκιμασίες για σχολές που τις προβλέπουν, καθώς και αποτελέσματα σε μουσικά μαθήματα για τους αντίστοιχους υποψηφίους. Το δεύτερο μήνυμα, που θα σταλεί αργότερα, θα αφορά το τμήμα επιτυχίας.

Τα στοιχεία για την εγγραφή στην πλατφόρμα

Μόλις ανοίξει η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για την ταυτοποίηση απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου.

Παράλληλα, ζητούνται το πρώτο γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στο κινητό ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης, τον οποίο ο χρήστης εισάγει στην πλατφόρμα για να ολοκληρώσει την εγγραφή.

Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους

Αν γίνει λάθος στην καταχώριση του αριθμού τηλεφώνου, προβλέπεται δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως δύο φορές.

Η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική, καθώς ο σωστός αριθμός κινητού αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή των μηνυμάτων. Μετά την επιβεβαίωση, η ενημέρωση θα γίνει αυτόματα την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Πού αλλού θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα

Εκτός από την υπηρεσία SMS, οι βαθμολογίες θα είναι διαθέσιμες και μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματά τους με τον κωδικό συμμετοχής και τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Παράλληλα, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι πίνακες δεν θα περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο τον κωδικό υποψηφίου και τις αντίστοιχες βαθμολογίες.