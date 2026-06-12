Μηχανογραφικό 2026: Τμήματα που αξίζει να επιλέξεις

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Το 4ο επιστημονικό πεδίο κρύβει επιλογές που δεν «φωνάζουν» πάντα μέσα από τα μόρια και τις βάσεις, αλλά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Τμήματα με σύγχρονα αντικείμενα, σύνδεση με την αγορά εργασίας και δυνατότητες εξειδίκευσης αναδεικνύονται σε επιλογές «value for money» για τους υποψηφίους που συμπληρώνουν μηχανογραφικό και αναζητούν μια πιο έξυπνη διαδρομή για το μέλλον τους.

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Μπαρλάκας Δημήτριος, από τη LABORA, παρουσιάζει αποκλειστικά στο ipaidia.gr τμήματα του 4ου πεδίου που αξίζει να προσέξουν οι υποψήφιοι, καθώς συνδυάζουν λογικές βάσεις εισαγωγής, χρήσιμες δεξιότητες και επαγγελματικές διεξόδους σε τομείς όπως τα logistics, το μάρκετινγκ, ο τουρισμός, η πληροφορική, η βιοϊατρική τεχνολογία και οι ψηφιακές εφαρμογές στον πολιτισμό.

Αναλυτικά όλα όσα λέει στο iPaidia.gr ο Μπαρλάκας Δημήτριος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA:

Η επιλογή τμήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μοιάζει συχνά με ένα πολύπλοκο παιχνίδι στρατηγικής, όπου κάθε κίνηση μετράει και κάθε απόφαση μπορεί να επηρεάσει το μέλλον σου. Είναι σαν να προσπαθείς να βρεις το τέλειο καφέ: θέλεις να είναι ποιοτικός, οικονομικός, με ωραία ατμόσφαιρα και να σου δίνει ενέργεια για αρκετές ώρες, χωρίς να σε αφήσει με άδεια τσέπη και με την αίσθηση ότι έκανες λάθος επιλογή. Κι αν σε αυτό προσθέσουμε και το άγχος για τα μόρια, τις βάσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές, καταλαβαίνεις ότι η διαδικασία μπορεί εύκολα να γίνει… εφιάλτης! Ευτυχώς, το 4ο επιστημονικό πεδίο είναι σαν εκείνος ο φίλος που ξέρει όλα τα μυστικά για να μην πέσεις σε παγίδες: σου δείχνει ποια τμήματα συνδυάζουν λογικά μόρια εισαγωγής, σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές — δηλαδή το αγαπημένο «value for money» για κάθε φοιτητή που θέλει να επενδύσει έξυπνα στο μέλλον του, χωρίς να χρειαστεί να γίνει αληθινός μάγος των αριθμών.

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Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνη

Το τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Logistics ασχολείται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών από την παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση στον καταναλωτή. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της Οικονομικής επιστήμης, που περιλαμβάνει προμήθειες, διακίνηση υλικών, αποθήκευση, συσκευασία, πρόβλεψη ζήτησης, μεταφορές και πολλά άλλα.

Το τμήμα προσφέρει πραγματική επαγγελματική αποκατάσταση: σύμφωνα με εσωτερική έρευνα, το 84% των αποφοίτων βρίσκει εργασία μέσα σε έξι μήνες, ενώ το 20% απορροφάται στην εταιρεία όπου έκανε την πρακτική του πριν καν ολοκληρώσει τις σπουδές του. Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν εξειδικεύσεις σε τομείς όπως Πληροφοριακά Συστήματα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Blockchain, Τεχνολογία Ολικής Ποιότητας, Branding προϊόντων, Ψηφιακό Marketing, Διεθνές Εμπόριο και Παγκόσμιες Αγορές, γεγονός που ανοίγει διεθνείς προοπτικές σταδιοδρομίας.

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Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού – ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη

Αυτό το μοναδικό τμήμα συνδυάζει τρία διαφορετικά αντικείμενα: γενικό μάνατζμεντ, μάρκετινγκ και τουριστικό μάνατζμεντ. Είναι το μοναδικό τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα που προσφέρει τον κλάδο του Μάρκετινγκ και ένα από τα δύο ελληνικά πανεπιστήμια που επιτρέπει την ενασχόληση με τον τουρισμό χωρίς εξετάσεις ξένης γλώσσας. Παρ’ όλα αυτά, η γνώση ξένων γλωσσών παραμένει χρήσιμη για όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε διεθνές επίπεδο στον τουριστικό κλάδο.

Οι απόφοιτοι αποκτούν όλα τα εφόδια για να στελεχώσουν τμήματα επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων, όπως τμήματα Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας ή Διοίκησης Παραγωγής. Επίσης, μπορούν να εξειδικευτούν σε τομείς όπως Branding, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτιστικό/Μουσειακό Μάρκετινγκ, γεγονός που τους δίνει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα σύγχρονων επαγγελματικών ευκαιριών.

Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Λαμία

Ένα ιδιαίτερο και διεπιστημονικό τμήμα, που συνδυάζει την Πληροφορική με την Ιατρική και τη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Οι σπουδές περιλαμβάνουν τον κορμό της Πληροφορικής, όπως σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, αλλά ξεχωρίζουν για την έμφαση στην κλινική ανάλυση, στη βιολογία και στη δημιουργία συστημάτων που εξυπηρετούν τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και συντήρηση νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, ερευνώντας την τηλεϊατρική και σχεδιάζοντας νέα μηχανήματα για την επεξεργασία βιοσημάτων και τεχνητών οργάνων. Η ειδίκευση αυτή συνδυάζει την υψηλή ζήτηση για επαγγελματίες Πληροφορικής με έναν αναπτυσσόμενο και κρίσιμο κλάδο, καθιστώντας το τμήμα από τις πιο συμφέρουσες επιλογές του 4ου πεδίου.

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη

Το τμήμα αυτό συνδυάζει Πληροφορική, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στην επικοινωνία και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Οι πτυχιούχοι ασχολούνται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέου λογισμικού, καινοτόμων εφαρμογών και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων που αξιοποιούν την πολιτιστική πληροφορία για εκπαιδευτικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Με χαμηλή βάση εισαγωγής, πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα Πληροφορικής και δυνατότητα δημιουργικής σταδιοδρομίας, το τμήμα προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα γνώσης και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε ψηφιακά μέσα, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και σε τεχνολογικές εταιρείες που αξιοποιούν εφαρμογές πολιτισμικής πληροφορίας.

Οι βάσεις εισαγωγής δείχνουν πόσο δύσκολο ήταν να μπεις σε ένα τμήμα. Δεν δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να σε πάει. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα για κάθε υποψήφιο που συμπληρώνει το μηχανογραφικό του. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ, η πραγματική αξία μιας σχολής δεν κρύβεται στο κύρος του ονόματός της, αλλά στις δεξιότητες που προσφέρει και στις ευκαιρίες που δημιουργεί. Γι’ αυτό, πριν επιλέξεις με βάση τα μόρια, αναζήτησε την προοπτική. Γιατί οι πιο έξυπνες επιλογές δεν είναι πάντα οι πιο προφανείς.