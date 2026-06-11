Συντάξεις: Αναδρομικά έως 7.800 ευρώ μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

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Αυξήσεις και αναδρομικά έως 7.800 ευρώ αναμένονται για δικαιούχους συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών.

Αυξήσεις και αναδρομικά ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και τα 7.800 ευρώ αναμένεται να λάβουν δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου, μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», η απόφαση δικαιώνει επιζώντες συζύγους, καθώς κρίθηκε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Απριλίου 2019 έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% της αρχικής σύνταξης που λάμβανε ο θανών σύζυγος.

Πού εντοπίζεται το λάθος στον υπολογισμό

Κατά το επίμαχο διάστημα, ο ΕΦΚΑ υπολόγιζε τις συντάξεις χηρείας με βάση το 50% ενός επανυπολογισμένου και μειωμένου ποσού σύνταξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά από αυτά που, σύμφωνα με την απόφαση, έπρεπε να τους καταβληθούν.

Οι διαφορές από τον λανθασμένο υπολογισμό εκτιμάται ότι κυμαίνονται από περίπου 4.000 έως και 7.800 ευρώ ανά περίπτωση. Το τελικό ποσό εξαρτάται από το ύψος της αρχικής σύνταξης και τη διάρκεια για την οποία καταβλήθηκε η μειωμένη παροχή.

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Ποιους αφορά η απόφαση

Η απόφαση αφορά συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016, γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου, και πριν από την εφαρμογή του Νόμου 4611/2019.

Πρόκειται για συντάξεις που απονεμήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 έως τις 30 Απριλίου 2019. Οι δικαιούχοι λάμβαναν το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση, έπρεπε να λαμβάνουν το 50% της αρχικής σύνταξης.

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Τα αναδρομικά της τριετίας

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν ότι τα αναδρομικά προκύπτουν από τους λανθασμένους υπολογισμούς των ποσών που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον Μάιο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2019.

Οι πληρωμές αφορούν χήρες του Δημοσίου που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώθηκαν με αναδρομικές αυξήσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική, καθώς αφορά καταβολές σχεδόν τριών ετών.

Τι άλλαξε με τον Νόμο 4611/2019

Με τον Νόμο 4611/2019 το ποσοστό της σύνταξης χηρείας αυξήθηκε από το 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου. Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου και μετά.

Ωστόσο, δεν προβλέφθηκε αναδρομική ισχύς για τις παλαιότερες περιπτώσεις. Έτσι, οι συντάξεις χηρείας που είχαν απονεμηθεί στο διάστημα 2016-2019 παρέμειναν στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.

Απόφαση-πιλότος για τις συντάξεις χηρείας

Η υπόθεση για τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου κερδήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από προσφυγή του Συλλόγου ΑΞΙΑ. Ο Σύλλογος έχει χιλιάδες μέλη δικαιούχων συντάξεων χηρείας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται πιλότος για όλες τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα 2016-2019 με το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος, ενώ έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% της αρχικής σύνταξης.

Τι αναμένεται από τον ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη αναγνωρίσει την υποχρέωση συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση και αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά τις συντάξεις που απονεμήθηκαν στο επίμαχο διάστημα. Για τις μεταβιβάσεις συντάξεων λόγω θανάτου εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων 4387/2016 και 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.