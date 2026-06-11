Συνελήφθη 38χρονος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων σε λεωφορείο

Έντονη αντίδραση προκαλεί στην ΕΛΜΕ Λήμνου η υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων του 2027-2028 από το λεγόμενο «πολλαπλό βιβλίο», με την Ένωση να ζητά την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.