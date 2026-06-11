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Συνελήφθη 38χρονος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων σε λεωφορείο

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
11/06/2026 - 12:19
Συνελήφθη 38χρονος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων σε λεωφορείο
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Το πειστατικό έγινε στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο στο κέντρο της πόλης.

Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/06) από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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