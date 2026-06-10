100 προσλήψεις για απόφοιτους Λυκείου – Δείτε πού

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Έως σήμερα, Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 στις 23:59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο https://proslipseis.osy.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. (ΟΣΥ ΜΑΕ) αναφορικά με την πλήρωση συνολικά 100 θέσεων προσωπικού της ειδικότητας ΔΕ Ελεγκτών Κομίστρου στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν απόφοιτους Λυκείου, δηλαδή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ,των οποίων η σύμβαση εργασίας θα είναι 8μηνης διαρκείας και η εργασία του προσωπικού θα πραγματοποιείται σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες) και σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

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1.Οι προϋποθέσεις

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προκήρυξη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή κρατών μελών της ΕΕ.

Να διατηρούν ποινικό μητρώο χωρίς εγγραφή αδικημάτων που κατά την κρίση της Εταιρείας συνιστούν κώλυμα απασχόλησης.

Και η υποβολή βιογραφικού σημειώματος να γίνει ηλεκτρονικά.

2.Τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα.Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν:

οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο

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Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

γεννηθεί από το έτος 1976 έως και το έτος 2001.

την υγεία που απαιτείται, κατά την κρίση της εταιρείας, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ελεγκτή κομίστρου