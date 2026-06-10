Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει σε εξετάσεις, μεταβιβάσεις και πινακίδες

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Έξι ψηφιακές αλλαγές στις άδειες οδήγησης, τις μεταβιβάσεις οχημάτων και τις εξετάσεις οδηγών προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

Σε πλήρη ψηφιακή μετάβαση μπαίνουν οι υπηρεσίες που συνδέονται με τα διπλώματα οδήγησης, τις μεταβιβάσεις οχημάτων, τις πινακίδες κυκλοφορίας και τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς.

Λίγο πριν από την αποχώρησή του από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης προχώρησε στην υλοποίηση έξι μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αποκτούν άδεια οδήγησης ή ολοκληρώνουν διαδικασίες που αφορούν τα οχήματά τους.

Οι αιτήσεις περνούν αποκλειστικά ψηφιακά

Το νέο μοντέλο λειτουργίας βασίζεται στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ καθημερινά καταγράφονται περίπου 8.000 νέες αιτήσεις μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι μεταβιβάσεις οχημάτων, οι ανανεώσεις αδειών οδήγησης, η έκδοση νέων διπλωμάτων και η επέκταση κατηγοριών αδειών οδήγησης θα πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες, μειώνονται οι ουρές και καταργείται η υποβολή έντυπων φακέλων.

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Αυτόματη έκδοση διπλώματος μετά την επιτυχία

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την έκδοση της άδειας οδήγησης μετά την πρακτική εξέταση. Όταν ο υποψήφιος οδηγός ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία, η άδεια θα εκδίδεται αυτόματα.

Δεν θα απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις ή ενέργειες από υπαλλήλους. Ο νέος οδηγός θα μπορεί να βλέπει το δίπλωμά του στο Gov.gr Wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα και στη συνέχεια θα παραλαμβάνει και το φυσικό δίπλωμα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση περίπου 40.000 εκκρεμών αδειών, οι οποίες παρέμεναν σε αναμονή από το προηγούμενο σύστημα. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και στην ταχύτερη ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Νέα πλατφόρμα καταγγελιών

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών. Μέσω αυτής, οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν αιτήματα χρηματισμού, φαινόμενα «γρηγορόσημου», αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή άλλες παρατυπίες στη διαδικασία έκδοσης διπλωμάτων.

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Οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω.

Κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στις πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών. Οι εξετάσεις θα καταγράφονται μέσω καμερών, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό για έλεγχο.

Η καταγραφή θα διευκολύνει τη διερεύνηση πιθανών καταγγελιών ή ενστάσεων και θα ενισχύσει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε αθέμιτες παρεμβάσεις ή αμφισβητήσεις του αποτελέσματος.

Νέα πλατφόρμα για τις θεωρητικές εξετάσεις

Σε ψηφιακό περιβάλλον περνά και η διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, σύγχρονους μηχανισμούς ταυτοποίησης υποψηφίων και ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης αποτελεσμάτων και εντοπισμού ύποπτων μοτίβων. Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει στο Ηράκλειο Κρήτης και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Ψηφιακά και οι πινακίδες κυκλοφορίας

Αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία ταξινόμησης οχημάτων και έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ο πολίτης θα μπορεί ηλεκτρονικά να υποβάλει αίτηση ταξινόμησης, να επιλέγει τυχαίο ή ειδικό αριθμό κυκλοφορίας και να καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη.

Θα μπορεί επίσης να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αναθέτει αυτοματοποιημένα την κατασκευή των πινακίδων σε πιστοποιημένο κατασκευαστή, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ψηφιακά για κάθε στάδιο μέχρι την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας.

Στόχος η διαφάνεια και η ταχύτερη εξυπηρέτηση

Με τις νέες παρεμβάσεις, το Υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει να περιορίσει τα περιθώρια αυθαιρεσίας και διαφθοράς που έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί στον χώρο των αδειών οδήγησης. Η σταδιακή κατάργηση της φυσικής επαφής με τις υπηρεσίες θεωρείται βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιακή παρακολούθηση των αιτήσεων και οι ενισχυμένοι έλεγχοι αναμένεται να δημιουργήσουν ένα πιο γρήγορο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα εξυπηρέτησης για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.