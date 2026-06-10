ΔΥΠΑ: Έρχεται voucher για δωρεάν βιβλία έως 150 ευρώ – Οι δικαιούχοι

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Το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, με ψηφιακά voucher για εργαζόμενους, ανέργους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, δίνοντας οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους, ανέργους και μέλη των οικογενειών τους για την αγορά βιβλίων.

Η επίσημη πρόσκληση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, ωστόσο οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η νέα δράση θα κινηθεί στο μοντέλο των προηγούμενων ετών. Μέσω του προγράμματος, χιλιάδες δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθευτούν βιβλία από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Πότε αναμένονται οι αιτήσεις

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα προηγούμενων κύκλων, η νέα πρόσκληση της ΔΥΠΑ εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Την προηγούμενη χρονιά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είχε ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου.

Οι αιτήσεις αναμένεται να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε υπηρεσία.

Ποιοι αναμένεται να είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη εργασία. Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται επίσης να έχουν ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας.

Στους πιθανούς δικαιούχους περιλαμβάνονται και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ. Ωφελούμενα μέλη αναμένεται να είναι οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα τέκνα των δικαιούχων, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στην τελική πρόσκληση.

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Πόσα χρήματα αναμένεται να δοθούν

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακής επιταγής, δηλαδή voucher, η οποία εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί σε περίπου 25 ευρώ ανά δικαιούχο ή ωφελούμενο μέλος.

Έτσι, ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 25 ευρώ, ενώ για δύο μέλη οικογένειας το ποσό μπορεί να φτάσει τα 50 ευρώ. Για τετραμελή οικογένεια η ενίσχυση μπορεί να διαμορφωθεί έως 100 ευρώ, ενώ για εξαμελή οικογένεια έως 150 ευρώ.

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή

Η τελική επιλογή των δικαιούχων αναμένεται να γίνει με μοριοδότηση. Τα κριτήρια θα βασίζονται σε κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες δράσεις της ΔΥΠΑ.

Στα βασικά κριτήρια εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των προστατευόμενων παιδιών, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη αναπηρίας και η διάρκεια της ανεργίας.

Ποια βιβλία θα μπορούν να αγοραστούν

Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά διαφορετικών κατηγοριών βιβλίων. Σε αυτές περιλαμβάνονται λογοτεχνικά βιβλία, παιδικές εκδόσεις, ξενόγλωσσοι τίτλοι, επιστημονικά συγγράμματα και σχολικά βοηθήματα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις ημερομηνίες ισχύος της επιταγής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ποσό δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί.

Τι πρέπει να περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι

Μέχρι τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ. Εκεί θα καθοριστούν οριστικά οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, οι προθεσμίες και η διαδικασία χρήσης των επιταγών.

Το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, ανέργους και οικογένειες να αποκτήσουν βιβλία χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.