Διορισμοί εκπαιδευτικών: Για ποιούς λόγους μειώθηκε ο αριθμός των μόνιμων διορισμών για το 2026 σε 5.500;

Πίνακας περιεχομένων

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης, το ζήτημα των 5.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για αριθμό που δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Το ζήτημα των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027 φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, Σπυρίδων Τσιρώνης, με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκεται ο αριθμός των 5.500 μόνιμων διορισμών, ο οποίος, σύμφωνα με την ερώτηση, θεωρείται ανεπαρκής σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Ο βουλευτής ζητά απαντήσεις για τους λόγους που ο τελικός αριθμός περιορίστηκε, ενώ αρχικά είχε διαμορφωθεί προσδοκία για περίπου διπλάσιες προσλήψεις.

Τι ζητά να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης ρωτά την υπουργό Παιδείας για ποιους λόγους μειώθηκε ο τελικός αριθμός των μόνιμων διορισμών σε 5.500. Όπως αναφέρει, οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης απαιτούσαν περίπου το διπλάσιο μέγεθος προσλήψεων.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός είχε δημιουργήσει προσδοκίες για περίπου 10.000 μόνιμους διορισμούς. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο αριθμός αυτός τελικά «ψαλιδίστηκε» σχεδόν στο μισό.

Οι ανάγκες στα σχολεία και οι συνταξιοδοτήσεις

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για 5.500 μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκάλεσαν απογοήτευση και ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο βουλευτής αναφέρει ότι τα συσσωρευμένα οργανικά και λειτουργικά κενά, μαζί με τις φετινές συνταξιοδοτήσεις, ξεπερνούν κατά πολύ τις προγραμματισμένες προσλήψεις. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει τον αριθμό των διορισμών ανεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες των σχολείων.

Ζαχαράκη για διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι αναμένεται το καλοκαίρι

Η αναφορά στον κανόνα «1 προς 1»

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση γίνεται ειδική αναφορά στον δημοσιονομικό κανόνα «1 προς 1». Σύμφωνα με τον βουλευτή, η επιλογή να περιοριστούν οι διορισμοί στα όρια αυτού του κανόνα σημαίνει ότι καλύπτονται ουσιαστικά μόνο οι φετινές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Όπως υποστηρίζει, αυτή η επιλογή εγκλωβίζει τη δημόσια εκπαίδευση σε καθεστώς μόνιμης υποστελέχωσης. Παράλληλα, αφήνει ακάλυπτες πάγιες ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο με προσωρινές λύσεις.

Οι αναπληρωτές στο επίκεντρο της κριτικής

Αγωνία για τους διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι ζητούν οι αναπληρωτές

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης τονίζει ότι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να παραμένουν ακάλυπτες χιλιάδες θέσεις στα σχολεία. Οι θέσεις αυτές, όπως αναφέρει, θα κληθούν και φέτος να καλυφθούν από χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Στην ερώτηση σημειώνεται ότι η τακτική αυτή διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον βουλευτή, στερεί από τους μαθητές τη σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υποβαθμίζει την ποιότητα του δημόσιου σχολείου.

Το αίτημα για επιπλέον κονδύλια και οργανικές θέσεις

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται προς την υπουργό Παιδείας αφορά τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το ΥΠΑΙΘΑ. Ο βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί πώς θα εξασφαλιστούν επιπλέον κονδύλια και μόνιμες οργανικές θέσεις.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, είναι να σταματήσει η στρέβλωση της κάλυψης πάγιων αναγκών των σχολείων μέσω χιλιάδων αναπληρωτών. Η παρέμβαση ζητά ουσιαστικά απαντήσεις για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στα διαρκή κενά της εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης

Η ερώτηση κατατέθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2026, με θέμα την ανεπάρκεια του αριθμού των 5.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Απευθύνεται προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο ερωτών βουλευτής ζητά να δοθούν εξηγήσεις τόσο για τη μείωση του αριθμού των διορισμών όσο και για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων με μόνιμο προσωπικό.